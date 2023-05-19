Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро при подготовке компаний-экспортеров к налоговым платежам мая

Москва. 19 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых платежей мая.

Курс доллара США составил 80,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,48 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,8 копейки - до 82,93 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,9 копейки - до 11,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается в основных валютных парах в рамках подготовки компаний-экспортеров к единой дате внесения налоговых платежей. Такой датой является 28 число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая. Поддержку рублю также оказывает растущая нефть, при этом участники рынка почти не реагируют на санкционные новости, так как они уже учтены в котировках.

Лидеры G7 договорились бороться против попыток обхода западных санкций в отношении России, намерены усиливать экономическое давление, говорится в заявлении G7, распространенном в пятницу. "Мы будем и впредь предотвращать уклонение и обход наших мер против России", - подчеркивается в заявлении. Саммит G7 проходит в японской Хирасиме до 21 мая.

В заявлении говорится, что G7 намерены "сохранять единство в вопросе введения координированных санкций и других экономических мер". "Мы лишим Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые нужны ей для ведения боевых действий", - говорится в заявлении.

Страны G7 будут пресекать попытки использовать зарубежные отделения банков РФ для обхода санкций, введенных в отношении российской финансовой системы, сообщается в заявлении. В этих целях "семерка" обещает предпринять дополнительные шаги, суть которых в документе не раскрывается. Одновременно G7 будет координировать действия с целью сохранения финансовых каналов для проведения принципиально важных транзакций.

В заявлении также говорится, что лидеры стран-членов "группы семи" считают, что введенные ими ограничения на цену российской нефти приносят положительные результаты. "В Эльмау (где проходил саммит G7 в июне 2022 года) мы согласовали введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это работает", - указано в заявлении. В нем утверждается, что такими мерами удается ограничивать доходы РФ.

В заявлении отмечается, что благодаря этой мере цены на нефть и газ в мире значительно снизились.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7. "Российские алмазы не вечны", - приводит Bloomberg слова Мишеля. Агентство отмечает, что на уровне ЕС запрет на торговлю алмазами потребует поддержки всех государств-членов. Глава Евросовета также заявил о принимаемых мерах по контролю над выполнением санкций против России и продолжении поддержки Украины.

Ранее премьер-Министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия. "Позднее в этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь", - уточняется в заявлении премьер-министра, опубликованном его канцелярией.

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Министерства финансов Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система" (MOEX: AFKS), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), ТМК, ОМК, РМК, группу FESCO, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел" (MOEX: MTLR) ).

В санкционный список также попали банк "Тинькофф", Росбанк (MOEX: ROSB), ВБРР, Металлинвестбанк.

Кроме того, санкции введены в отношении "ДОМ.РФ" и ряда компаний, входящих в "Росатом" ("Атомфлот", "Рэнера" и другие).

Наконец, в список включены члены советов директоров РЖД, "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Транснефти" (MOEX: TRNF), включая как чиновников (первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замглавы Минфина Алексей Моисеев и т.д.), так и независимых (Геннадий Шмаль, Валерий Шанцев и др.). Под санкциями также теперь находятся бизнесмен Игорь Алтушкин и несколько топ-менеджеров "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

"Российская валюта в пятницу укрепляется к доллару США. Котировки опустились ниже отметки 80 рублей. Учитывая снижение волатильности торгов за последние три дня, можно предположить, что котировки локально стабилизировались на комфортных для импортеров и экспортеров уровнях. Сегодня рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, а также коррекции доллара США", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Мы полагаем, что на текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты на рынке, а преодоление долларом диапазона 80-82 руб. будет вполне нелегкой задачей (в данном коридоре прослеживаются сильные уровни сопротивления). Впрочем, ожидать укрепления рубля также не приходится, по оценкам Минфина, бюджет РФ отстает от плана и среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года. Среди других ключевых валют Московской биржи наблюдается аналогичная динамика. Отметим, что несмотря на ослабление юаня на глобальных рынках остается вполне стабильной пара "юань-рубль", которая аналогично доллару перешла в зону консолидации. Мы полагаем, что пара "доллар-рубль" завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу - четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается", - говорит главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть усилили рост днем в пятницу. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта, добычи и других параметрах мирового рынка.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $76,9 за баррель, что на 1,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,42%, до $72,86 за баррель.

По данным JODI, мировой спрос на нефть в марте вырос на 3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с показателем февраля, добыча - сократилась на 0,5 млн б/с. Глобальные запасы нефти снизились на 0,7 млн баррелей, нефтепродуктов - на 39,6 млн баррелей.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии увеличился на 68 тыс. б/с, добыча - на 14 тыс. б/с. США сократили производство на 257 тыс. б/с, Китай нарастил импорт на 1,37 млн б/с.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта - до 7,47% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,64% и 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на отметках 8,33% и 8,51% годовых соответственно.