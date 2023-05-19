"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SAP SE с целью $140,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,93%, стоп-приказ: $131, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опережает конкурентов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, который помогает пользователям быстрее найти нужное решение. Интеграция основного продукта с облачными технологиями в последней версии системы SAP S/4HANA тоже находится на очень высоком уровне. Несмотря на то что по прибыли последние кварталы компания отчитывалась хуже ожиданий, выручка растет быстрее ожиданий, особенно быстрыми темпами растет облачный сегмент компании, что как раз и свидетельствует о высоком спросе на версию S/4HANA", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена движется в рамках классического восходящего тренда. После локального отката свечами от 16 и 17 мая была образована формация "внутренний бар" (одна свеча внутри другой), которая была пробита ценой вверх. "Тейк-профит" можно поставить у ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $131 риск на портфель составит 0,22%", - указывают эксперты "Финама".

SAP SE - немецкая компания-разработчик программного обеспечения для предприятий, наиболее известна по одноименной ERP-системе, третья в мире по размеру выручки компания-производитель ПО.

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