Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную цену акций Alibaba на уровне HKD137

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 66% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов.

"Ритейлер Alibaba в четверг опубликовал результаты за финансовый 4К23 и весь 2023 год. В целом отчетность компании оказалась чуть хуже наших ожиданий, поэтому мы не видим причин для изменения целевой цены в DCF-модели. В долгосрочной перспективе разделение Alibaba на шесть компаний приведет к повышению котировок акций", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

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