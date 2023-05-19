Вероятно снижение цены акций Netflix в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятно коррекционное снижение котировок акций Netflix Inc. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Netflix в четверг подскочили на 9,8%, после того как компания сообщил, что число активных пользователей ее нового бюджетного тарифа достигло 5 млн. Мы позитивно оцениваем новость, но инвесторы, по нашему мнению, проявили чрезмерный оптимизм", - отмечает в комментарии эксперт Ирина Фомкина.

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