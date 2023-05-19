"БКС МИ" начал анализ Best Buy с рекомендацией "держать" для его акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал анализ Best Buy Co. с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается на портале БКС Экспресс.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $75 за штуку, что предполагает потенциал роста 4% с текущих уровней.

"Устойчивое финансовое положение и денежные потоки позволяют компании платить дивиденды и проводить обратный выкуп, однако дисконт в оценке оправдан и пока не тянет на рекомендацию "покупать", - указывают аналитики. - У Best Buy низкая долговая нагрузка (соотношение Чистый долг/EBITDA - 0,5х), что вместе со стабильным денежным потоком (FCF) позволяет компании возвращать акционерам деньги. Сеть направляет около 30% FCF на дивиденды. Последние 10 лет ритейлер повышал размер выплат каждый год. Текущая дивидендная доходность по акциям компании - 5%. Помимо дивидендов компания стабильно проводит обратный выкуп. По нашим оценкам, в 2023 году Best Buy может выкупить акции на сумму $700 млн - это 4,5% от капитализации".

Best Buy - крупная американская сеть магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. По данным Euromonitor, доля продаж компании на рынке электроники составляет 8,5%, а по офлайн-продажам - 35%. У сети 1130 магазинов в США и Канаде.

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