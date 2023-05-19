Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 180 руб. за бумагу на фоне сильных финрезультатов эмитента за 1К23 по МСФО, сообщается в обзоре.

"Чистая прибыль БСПБ за 1К23 составила 14,6 млрд руб. (39% ROE). Это на 23% выше среднеквартального уровня в 2022 году (который был рекордно высоким) и сопоставимо с прибылью за полный 2021 год в размере 18,1 млрд руб. На наш взгляд, это отражает сохраняющуюся сильную динамику банка в ВЭД в течение 1К23 после существенного роста этого бизнес-направления в 2022 году, а также устойчивую динамику основного кредитного бизнеса", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Учитывая внешние ограничения, введенные в отношении банка в конце февраля 2023 года, эксперты считают, что генерация прибыли банком снизится в ближайшие кварталы. По их оценкам, БСПБ торгуется на мультипликаторах 0,44x P/BV 2023П и 3,6x P/E 2024П. Это недешево в сравнении с историческими уровнями, что, на взгляд аналитиков, оправдано, учитывая значительное улучшение достаточности капитала банка (Н1.1 на уровне 17,3% в 1К23).

"Мы считаем, что это позволит банку повысить коэффициент выплаты дивидендов (с текущих 20%) и поддерживать дивидендную доходность не менее 15% от текущего уровня акций по итогам 2023 года и далее", - полагают стратеги Альфа-банка.

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