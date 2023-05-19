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19 мая 2023 года 13:06
Потенциал роста котировок акций АФК "Система" составляет 29% от текущих уровней - ПСБ
Потенциал роста котировок акций АФК "Система" составляет 29% от текущих уровней, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Около 34 млрд руб. получит АФК "Система" от "МТС" в качестве дивидендов, при этом капитализация АФК "Система" на данный момент - чуть больше 150 млрд руб. Однако не стоит забыть о высокой долговой нагрузке холдинга. Объем заемных средств на конец 2022 года превышал 1 трлн руб. Долгосрочно мы смотрим на компанию позитивно. Ее портфель сконцентрирован на внутренних секторах, которые выигрывают от оживления экономики страны. Не исключаем также выхода на IPO ее непубличных "дочек" - агрохолдинга Степь, Биннофарма, Медси. Наш ориентир - 20,6 руб., потенциал роста - 29%", - отмечают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АФК/СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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19 мая 2023 года 19:15
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.19 мая 2023 года 17:16
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.19 мая 2023 года 16:49
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.19 мая 2023 года 16:15
Вероятно коррекционное снижение котировок акций Netflix Inc. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг Netflix в четверг подскочили на 9,8%, после того как компания сообщил, что число активных пользователей ее нового бюджетного тарифа достигло... читать дальше
.19 мая 2023 года 16:00
Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро при подготовке компаний-экспортеров к налоговым платежам мая
Москва. 19 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых платежей мая. читать дальше
.19 мая 2023 года 15:49
eedom Finance Global рекомендует покупать акции американского производителя лития Livent Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Директор аналитического департамента Вадим Меркулов называет следующие факторы инвестиционной... читать дальше
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.19 мая 2023 года 14:58
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.19 мая 2023 года 14:37
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