Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "держать" для бумаг ФосАгро

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг "ФосАгро", отмечается в обзоре инвестбанка.

"ФосАгро" сообщила о хороших финансовых результатах за 1К23 по МСФО, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Показатель EBITDA вырос на 10% к/к до 49 млрд руб. благодаря увеличению объемов продаж, оказавшись на 3% выше нашего прогноза и на 1% - выше ожиданий рынка. При этом FCF подскочил на 91% к/к до 43 млрд руб. (превысив наш прогноз на 18% и консенсус-прогноз - на 23%). На конец квартала чистый долг составлял 142 млрд руб., коэффициент ЧД/EBITDA - 0,6. Компания получила высокий свободный денежный поток в результате уменьшения оборотного капитала и капзатрат".

Также эксперт подчеркивает, что совет директоров" ФосАгро" не дал рекомендации по дивидендам за 1К23. Смолин полагает, что компания планирует провести отдельное заседание совета директоров на следующей неделе, в ходе которого, вероятно, объявит дивиденды за прошедший квартал.

"Мы ожидаем, что дивиденд на акцию за 1К23 составит 262 руб. при выплате 100% чистой прибыли (дивдоходность в 3,6%). Если компания выплатит 100% FCF, дивиденд на акцию может достичь 335 руб. (дивдоходность в 4,6%). Компания также представила оптимистичный прогноз на 2К23 на фоне сезонного увеличения спроса на рынках Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии, которое должно позитивно сказаться на ценах на фосфорные удобрения. Мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям компании", - отмечает аналитик инвестбанка.

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