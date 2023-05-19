Индекс S&P 500 может подняться до 4300п и выше - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 может подняться до 4300 пунктов и выше в рамках текущего движения вверх, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Американские власти продолжают консультации по расширению госдолга и отведению риска дефолта: до 1 июня демократам и республиканцам надо успеть заключить сделку, иначе дефолт по долгам приведет к обрушению банков, остановке финансирования почти 40% экономики, крушению рынков акций, облигаций, commodities и девальвации доллара. На фоне надежд на достижение прогресса индексы акций растут. В рамках нашего базового сценария предполагался выход рынка вверх, и в четверг бенчмарки резко повысились, обновив максимумы 2023 года. Индекс широкого рынка S&P 500 "планово" взлетел на 4200 пунктов, утренний фьючерс в пятницу уже тестировал 4220 пунктов. В качестве ориентира роста индекса после взятия планки в 4200 пунктов многократно значилась область выше 4300 пунктов, и до верхних сопротивлений открыт потенциал в 3%", - пишет аналитик.

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