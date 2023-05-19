Рынок акций РФ утром просел на санкциях Великобритании к РФ, выросли МТС и ЛСР на дивидендных новостях

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны Великобритании, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи просел в район 2615 пунктов, при этом выросли акции "Мобильных телесистем" и "Группы ЛСР" на дивидендных новостях.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2615,48 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1030,57 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар подешевел до 79,96 рубля (-0,27 рубля).

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система" (MOEX: AFKS), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), ПАО "Северсталь", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK), Объединенную металлургическую компанию (ОМК), Русскую медную компанию (РМК), группу FESCO, "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (группа "Мечел" (MOEX: MTLR)). В санкционный список также попали Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), Росбанк (MOEX: ROSB), ВБРР, Металлинвестбанк.

Подешевели расписки TCS Group (-3,1%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ММК" (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -2,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+5,6%, до 308,5 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), АФК "Система" (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию. Как сообщила компания, суммарный объем дивидендов может составить 67,2 млрд рублей, отсечка реестра под выплаты - 29 июня, а годовое собрание акционеров состоится 18 июня.

Страны G7 будут и дальше вести политику ужесточения санкционного режима в отношении РФ и поддержки Украины, заявил в пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида перед началом саммита "группы семи" в Хиросиме.

Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.

Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Кроме того, Великобритания вводит санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром в пятницу рынок акций РФ оказался под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, накануне вечером дивиденды за 2022 год рекомендовали еще два эмитента - "МТС" и "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), что позитивно для настроений и инвестиционного климата страны. С другой, в рамках саммита "большой семерки" в Японии на биржи поступают новости об очередных санкциях против России. В частности, ввела новый пакет санкций Великобритания. Ожидается также объявление о санкциях против российских кораблей, самолетов и алмазов. Новые санкционные ограничения в преддверии выходных ограничивают покупки в пятницу, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в конце текущей недели взял передышку после ралли, однако в целом он остается в среднесрочном растущем тренде. Дополнительную поддержку в конце месяца окажет реинвестирование дивидендных выплат Сбера и "ЛУКОЙЛа". В США продолжаются дискуссии по потолку госдолга, однако глобальные инвесторы, похоже, ставят на то, что в итоге договорятся о повышении, при этом волатильность в ближайшее время сохранится.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что позитивный внешний фон может не помочь российскому рынку акций. Проблема потолка американского госдолга уже не пугает инвесторов, да и жесткие заявления представителей ФРС не мешают аппетитам к риску. Однако для российского рынка более важными являются дивидендные разочарования, которые появились накануне, а также новые антироссийские санкции Запада. Надежды на дивиденды крупнейших эмитентов все еще будут удерживать рынок, но уже нет прежней уверенности, что дивиденды начнут поступать широким потоком. Приближение налоговых выплат может оказать давление и на доллар, отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, обновившим максимум за 9 месяцев, на фоне надежд на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу возобновили рост после снижения накануне, инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $76,42 за баррель (+0,8% и -1,4% накануне), июльская цена WTI - $72,33 за баррель (+0,6% и -1,3% в четверг).

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что "у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу упали акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-20,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-15,4% и -18,1% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-11,2% и -8,5% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,6%).

Акционеры ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-1,9%) на годовом собрании 18 мая одобрили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+19,5% и +29,6% "префы"), "Группы ЛСР" (+18,2%, до 676,2 рубля), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,3%).

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, всего на выплату дивидендов за 2022 год планируется направить 8,036 млрд рублей, закрытие реестра акционеров под выплаты - 7 июля 2023 года. Годовое собрание пройдет 26 июня в заочной форме, реестр акционеров для участия закроется по данным на 5 июня.

"Группа ЛСР" последний раз начисляла дивиденды в 2020 году: за I полугодие - в размере 20 рублей на акцию, за II полугодие - 39 рублей на акцию.

В 2022 году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года, до 13,363 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,17 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,08 млрд рублей на акции "Яндекса").