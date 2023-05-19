.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел на санкциях Великобритании к РФ, выросли МТС и ЛСР на дивидендных новостях
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Американские эксперты оценили санкционную политику против России как провальную
Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового...
 
При стройке домов увеличат использование металла
Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023-2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли, сообщили "Известиям" в министерстве. В...
 
Установку камер на дорогах урегулирует закон
Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев. Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах,...
 
19 мая 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел на санкциях Великобритании к РФ, выросли МТС и ЛСР на дивидендных новостях

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны Великобритании, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи просел в район 2615 пунктов, при этом выросли акции "Мобильных телесистем" и "Группы ЛСР" на дивидендных новостях.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2615,48 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1030,57 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар подешевел до 79,96 рубля (-0,27 рубля).

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система" (MOEX: AFKS), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), ПАО "Северсталь", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK), Объединенную металлургическую компанию (ОМК), Русскую медную компанию (РМК), группу FESCO, "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (группа "Мечел" (MOEX: MTLR)). В санкционный список также попали Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), Росбанк (MOEX: ROSB), ВБРР, Металлинвестбанк.

Подешевели расписки TCS Group (-3,1%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ММК" (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -2,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+5,6%, до 308,5 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), АФК "Система" (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию. Как сообщила компания, суммарный объем дивидендов может составить 67,2 млрд рублей, отсечка реестра под выплаты - 29 июня, а годовое собрание акционеров состоится 18 июня.

Страны G7 будут и дальше вести политику ужесточения санкционного режима в отношении РФ и поддержки Украины, заявил в пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида перед началом саммита "группы семи" в Хиросиме.

Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.

Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Кроме того, Великобритания вводит санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром в пятницу рынок акций РФ оказался под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, накануне вечером дивиденды за 2022 год рекомендовали еще два эмитента - "МТС" и "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), что позитивно для настроений и инвестиционного климата страны. С другой, в рамках саммита "большой семерки" в Японии на биржи поступают новости об очередных санкциях против России. В частности, ввела новый пакет санкций Великобритания. Ожидается также объявление о санкциях против российских кораблей, самолетов и алмазов. Новые санкционные ограничения в преддверии выходных ограничивают покупки в пятницу, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в конце текущей недели взял передышку после ралли, однако в целом он остается в среднесрочном растущем тренде. Дополнительную поддержку в конце месяца окажет реинвестирование дивидендных выплат Сбера и "ЛУКОЙЛа". В США продолжаются дискуссии по потолку госдолга, однако глобальные инвесторы, похоже, ставят на то, что в итоге договорятся о повышении, при этом волатильность в ближайшее время сохранится.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что позитивный внешний фон может не помочь российскому рынку акций. Проблема потолка американского госдолга уже не пугает инвесторов, да и жесткие заявления представителей ФРС не мешают аппетитам к риску. Однако для российского рынка более важными являются дивидендные разочарования, которые появились накануне, а также новые антироссийские санкции Запада. Надежды на дивиденды крупнейших эмитентов все еще будут удерживать рынок, но уже нет прежней уверенности, что дивиденды начнут поступать широким потоком. Приближение налоговых выплат может оказать давление и на доллар, отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, обновившим максимум за 9 месяцев, на фоне надежд на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу возобновили рост после снижения накануне, инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $76,42 за баррель (+0,8% и -1,4% накануне), июльская цена WTI - $72,33 за баррель (+0,6% и -1,3% в четверг).

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что "у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу упали акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-20,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-15,4% и -18,1% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-11,2% и -8,5% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,6%).

Акционеры ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-1,9%) на годовом собрании 18 мая одобрили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+19,5% и +29,6% "префы"), "Группы ЛСР" (+18,2%, до 676,2 рубля), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,3%).

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, всего на выплату дивидендов за 2022 год планируется направить 8,036 млрд рублей, закрытие реестра акционеров под выплаты - 7 июля 2023 года. Годовое собрание пройдет 26 июня в заочной форме, реестр акционеров для участия закроется по данным на 5 июня.

"Группа ЛСР" последний раз начисляла дивиденды в 2020 году: за I полугодие - в размере 20 рублей на акцию, за II полугодие - 39 рублей на акцию.

В 2022 году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года, до 13,363 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,17 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,08 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 мая 2023 года 19:15
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 19 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
19 мая 2023 года 19:12
Акции Газпрома, TCS Group и Газпром нефти будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", TCS Group и "Газпром нефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "23 мая пройдет заседание совета директоров, на котором будут рассматриваться дивиденды "Газпрома" за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Решение по дивидендам...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 18:49
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems Inc. с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 45% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка (+14% г/г) и прибыль не-GAAP (+15% г/г) Cisco Systems за финансовый...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 18:33
Потенциал роста котировок акций ЦИАН составляет 17% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста котировок акций ЦИАН составляет 17% от текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой. "ЦИАН снова представил довольно сильные результаты по итогам квартала, - отмечает эксперт. - База сравнения с аналогичным периодом прошлого года...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 18:18
Рубль может предпринять попытку движения к уровню 77-78 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Рубль может предпринять попытку движения к уровню 77-78 руб./$1 на следующей неделе, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Рубль слабел в утренние часы пятницы, но затем взял себя в руки и начал укрепляться. Курс доллара снижался до 79,65 руб./$1. Главным образом,...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 17:58
Долгосрочные перспективы цены бумаг ЦИАН умеренно позитивны - БКС Экспресс
Аналитики БКС Экспресс умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг ЦИАН, сообщается в обзоре. "Сервис онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН опубликовал отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. Выручка демонстрирует 40%-ый рост год к году, чистая прибыль выросла на 380%,...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 17:36
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", после заметного снижения котировок в последние месяцы акции компании вновь выглядят интересными для покупок, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 17:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SAP SE с целью $140,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SAP SE с целью $140,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,93%, стоп-приказ: $131, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опережает конкурентов в области...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 16:49
Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную цену акций Alibaba на уровне HKD137
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 66% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов. "Ритейлер Alibaba в четверг опубликовал результаты за финансовый 4К23 и...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 16:15
Вероятно снижение цены акций Netflix в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятно коррекционное снижение котировок акций Netflix Inc. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг Netflix в четверг подскочили на 9,8%, после того как компания сообщил, что число активных пользователей ее нового бюджетного тарифа достигло...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 16:00
Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро при подготовке компаний-экспортеров к налоговым платежам мая
Москва. 19 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых платежей мая.    читать дальше
.
19 мая 2023 года 15:49
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Livent с прогнозной ценой $35
eedom Finance Global рекомендует покупать акции американского производителя лития Livent Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Директор аналитического департамента Вадим Меркулов называет следующие факторы инвестиционной...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 15:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ЛСР с целью 800 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Группы ЛСР" с целью 800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: 600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров компании...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 14:58
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" с целевой ценой $119,9 на фоне отчета компании за II квартал 2023 финансового года, говорится в комментарии аналитика Игоря Додонова. "Компания представила в целом неплохой отчет за II квартал 2023 финансового года, - отмечает...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 14:37
"БКС МИ" начал анализ Best Buy с рекомендацией "держать" для его акций
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал анализ Best Buy Co. с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается на портале БКС Экспресс. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $75 за штуку, что предполагает потенциал роста 4% с текущих уровней. "Устойчивое...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.