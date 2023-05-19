Рубль может остаться на уровне 80 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс пары доллар/рубль, может остаться на уровне 80 руб./$1 на торгах в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $76-77 за баррель в течение торговой сессии, считают эксперты инвестбанка.

"Мы ожидаем, что в пятницу торги на рынке рублевых гособлигаций будут проходить в боковом тренде", - указывают аналитики в комментарии.

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