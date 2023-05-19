Вероятен переход инвесторов из "префов" в обыкновенные акции Сургутнефтегаза - ПСБ

Вероятен переход инвесторов из привилегированных в обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в условиях неясности относительно "кубышки" компании и слабых рекомендованных дивидендов по "префам", полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сургутнефтегаз" рекомендовал рекомендовал неожиданно низкий дивиденд по привилегированным бумагам, уравняв его с традиционным по обыкновенным акциям - 0,8 руб. Рынок рассчитывал на куда больший дивиденд по "префам". Мы ожидали 4,5 руб./акцию, полагая, что "Сургутнефтегаз" мог неплохо заработать в 2022 году. В условиях тренда на дедолларизацию компания могла конвертировать в рубли по высокому курсу какую-то часть "кубышки" и заработать на этом. Плюс можно было заработать на повышенных рублевых ставках. Тем самым могла быть скомпенсирована отрицательная переоценка "кубышки" в долларах. Но компания, вероятно, получила убыток по РСБУ, либо конвертация "кубышки" прошла не по выгодному курсу. Без раскрытия результатов вопросов остается очень много", - пишут аналитики банка.

Эксперты ПСБ ждут перехода инвесторов в обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в условиях неясности относительно "кубышки" компании и слабых рекомендованных дивидендов по "префам".

"Сейчас "префы" "Сургутнефтегаза" стоят дороже "обычки" на ~30%. Полагаем, что в текущих обстоятельствах привлекательность первых сократится до 20%. А в перспективе (после отсечки 20 июля и без раскрытия информации) и вовсе может случиться паритет: стоимость обыкновенной и привилегированной акции сравняется", - прогнозируют в банке.

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