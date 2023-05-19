Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2620-2660п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2620-2660 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ждем сегментированного спроса на акции. В лидерах роста должны оказаться акции "ЛСР", которые не отыграли новости о рекомендации по выплате дивидендов. Рассчитываем на сохранения позитивной динамики бумаг АФК "Система" при поддержке новостей о планах Ozon увеличить товарооборот в 2023 году вдвое и публикации в пятницу финансовых результатов "МТС". Вероятно, акции золотодобытчиков вновь окажутся под давлением из-за падения цен на золото", - указывает эксперт в комментарии.

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