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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2620-2660п в пятницу - ПСБ
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19 мая 2023 года 09:47
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2620-2660п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2620-2660 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ждем сегментированного спроса на акции. В лидерах роста должны оказаться акции "ЛСР", которые не отыграли новости о рекомендации по выплате дивидендов. Рассчитываем на сохранения позитивной динамики бумаг АФК "Система" при поддержке новостей о планах Ozon увеличить товарооборот в 2023 году вдвое и публикации в пятницу финансовых результатов "МТС". Вероятно, акции золотодобытчиков вновь окажутся под давлением из-за падения цен на золото", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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