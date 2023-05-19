Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; определенное сдерживающее влияние на рынок окажут новости о новых антироссийских санкциях со стороны Великобритании, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря надеждам на положительный исход переговоров о повышении госдолга США. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров. Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Тем временем в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 22 тыс. - до 242 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 251,5 тыс. с 264 тыс. неделей ранее, когда показатель обновил максимум за полтора года. Кроме того, количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 мая, сократилось до 1,799 млн по сравнению с пересмотренными 1,807 млн в предшествующую неделю. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,818 млн.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 3,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,28 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,43 млн домов, а не 4,44 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в апреле до 4,3 млн домов, по данным Trading Economics.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут утром в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, исключением являются индексы Китая и Гонконга. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,3% и завершает неделю в минусе. Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, обновив максимум за 33 года благодаря ослаблению иены, что является позитивным фактором для японских экспортеров. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил порядка 0,6%.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу после снижения накануне. Инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $76,68 за баррель, что на 1,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,4%, до $75,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,18%, до $72,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на 1,3%, до $71,86 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 мая выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,723 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,312 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,03% и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 855,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,89%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,35%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-05" (-0,45%), "Автодор-003Р-02" (-0,14%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Племзавод "Пушкинское" завершило размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. Размещение займа началось 14 февраля 2022 года. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "ЕвроТранс" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Размещение займа проходило с 4 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате дюрация выпуска составит около 2,85 года. Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) 18 мая начало размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей на уровне 10% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Техразмещение запланировано на 22 мая.

Россельхозбанк (РСХБ) установил премию к RUONIA 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей в размере 150 базисных пунктов. Ставки купонов будут переменными с привязкой к среднему значению RUONIA. Значение RUONIA для 1-го купона составляет 7,16% годовых, таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,66% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил РСХБ увеличить объем выпуска с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 19 мая.

ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 23 мая. Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы. В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций компании.

ООО "Лизинг-трейд" 23 мая планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года, в результате дюрация составит около 3,5 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") на неделе с 22 мая планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций 5-й серии объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Предусмотрены полугодовые купоны.

АО "Кифа" в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 15% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 15,87% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых. ТМК разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня.

АО "Трежери инвест" (прежнее название АО "Ладья-финанс) установило ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 7,5% годовых. Компания разместила 10-летние облигации на 3 млрд рублей в июне 2018 года по ставке 7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня 2023 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.