Nasdaq обновил максимум за 9 месяцев

Рынок акций США вырос в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Цены на нефть растут на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря надеждам на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Тем временем в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 22 тыс. - до 242 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 251,5 тыс. с 264 тыс. неделей ранее, когда показатель обновил максимум за полтора года.

Кроме того, количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 мая, сократилось до 1,799 млн по сравнению с пересмотренными 1,807 млн в предшествующую неделю. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,818 млн.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 3,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,28 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,43 млн домов, а не 4,44 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в апреле до 4,3 млн домов, по данным Trading Economics.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 1,3%. Крупнейшая в США компания в сфере розничной торговли увеличила выручку в первом финансовом квартале на 8%, сильнее прогнозов рынка, скорректированная прибыль также превысила ожидания.

Цена бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) повысилась на 1,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако сообщил о сокращении заказов на свою продукцию на 23% после снижения на 22% кварталом ранее.

Капитализация Bath & Body Works (SPB: BBWI) выросла на 10,7%. Производитель парфюмерии и ароматических изделий сократил чистую прибыль почти вдвое в первом квартале 2023 финансового года, однако скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков.

Котировки бумаг Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) подскочили на 11,7%. Американский издатель видеоигр завершил минувший квартал с убытком, однако инвесторы положительно отреагировали на информацию о том, что компания в скором времени запустит "нескольких новаторских игр". Ожидается, что в их число войдет продолжение самой успешной видеоигры Grand Theft Auto VI, которую с нетерпением ждут геймеры.

Американские депозитарные расписки китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снизились в цене на 5,7%, хотя компания получила чистую прибыль в прошлом финквартале против убытка годом ранее и увеличила выручку на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 115,14 пункта (0,34%) и составил 33535,91 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 1,8%, а лидером снижения - бумаги Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 1,6%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 39,28 пункта (0,94%) - до 4198,05 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 188,27 пункта (1,5%) и составил 12688,84 пункта, обновив максимум за 9 месяцев.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут утром в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, исключением являются индексы Китая и Гонконга.

В четверг индекс Dow Jones вырос на 0,3%, S&P 500 прибавил 0,9%, а Nasdaq подскочил на 1,5%, обновив максимум за 9 месяцев благодаря оптимизму по поводу исхода переговоров по увеличению лимита госдолга США.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3%.

Заметное снижение демонстрируют акции Ping An Insurance (-1,7%), CNPC Capital (-3%), Avic Industry-Finance (-3,8%), China State Construction (-1,4%) и China Railway Group (-2%).

Также опускаются котировки Tianqi Lithium (-1,3%) и Longi Green Energy (-0,7%), работающих в сфере альтернативной энергетики.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,3% и завершает неделю в минусе.

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) дешевеют на 5,2%, хотя компания получила чистую прибыль в прошлом финквартале против убытка годом ранее и увеличила выручку на 2%.

Котировки акций Country Garden Holdings (SPB: 2007) снижаются на 4,3%, Wuxi Biologics - на 2,3%, Alibaba Health International - на 1,9%, Anta Sports - на 1,6%, China Unicom Hong Kong - на 1%.

Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, обновив максимум за 33 года благодаря ослаблению иены, что является позитивным фактором для японских экспортеров.

Как сообщалось, потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении из-за резкого скачка цен на еду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовским значением в 3,2%, ставшим минимальным с сентября 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления инфляции до 2,5%.

Продукты питания подорожали в апреле на 8,4% - это максимальное повышение с августа 1976 года. В марте подъем составлял 7,8%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле увеличились на 3,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста показателя ускорились с 3,1% в марте и совпали с прогнозами аналитиков.

Лидером роста является техсектор: цена бумаг Tokyo Electron увеличилась на 0,2%, SoftBank Group - на 0,6%, Abalance - на 7,3%, Keyence - на 1,3%, Recruit Holdings - на 3,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI растет на 0,7%.

Стоимость акций Samsung Electronics подскочила на 2,9%, тогда как бумаги Hyundai Motor подешевели на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил порядка 0,6%.

Рост возглавляют акции ведущих банков, включая Commonwealth Bank (1%), Westpac Banking (0,6%), NAB (0,8%), ANZ Group (0,7%) и Macquarie Group (1,5%).

Подъем также фиксируют бумаги ИТ-фирм, в том числе Computershare (1,5%), Block Inc. (SPB: SQ) (3,2%), NextDC (0,9%), Appen (3,3%) и Seek (1,3%).

Капитализация Xero подскочила на 2,9% после того, как аналитики Citi повысили целевую цену для бумаг австралийского разработчика ПО.

Цены на нефть растут в пятницу после снижения накануне. Инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск в пятницу составляет $76,53 за баррель, что на $0,67 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,1 (1,4%), до $75,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,56 (0,78%), до $72,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $0,97 (1,3%), до $71,86 за баррель.

За последние месяцы стало ясно, что тренды на нефтяном рынке обусловлены скорее опасениями в отношении спроса, чем в отношении предложения, сказал в интервью MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"В последние дни опасения касательно банков уступили место обеспокоенности в отношении потолка госдолга (США - ИФ), - пояснил Чешински. - Приближение (сторон переговоров - ИФ) к достижению договоренности, направленной на избежание дефолта по американскому долгу, оказало поддержку рынкам акций и, судя по всему, оказывает некоторую поддержку и рынку нефти".

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что "у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт".