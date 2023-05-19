Цена нефти, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие дни - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут колебаться в широком торговом диапазоне $74-78 за баррель в ближайшие дни, полагают эксперты БКС Экспресс.

"Сентимент на сырьевых рынках складывался в негативном ключе в четверг, так что по фьючерсам на нефть марки Brent наблюдалась умеренная коррекция. В целом инструмент демонстрирует нейтральную динамику, реагируя небольшими кратковременными скачками на информационную повестку. Широкий торговый диапазон в $74-78 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. На горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80 за баррель, поскольку на физических рынках сохраняется дефицит поставок, который может усугубиться с наступлением высокого автомобильного сезона", - указывают аналитики в комментарии.

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