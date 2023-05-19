Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 19 мая. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,26 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,9 коп. - до 11,395 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущая нефть и позитив на мировых рынках капитала. С другой стороны, на рубль давит все активнее обсуждаемая санкционная повестка.

Борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждения на саммите G7 в Хиросиме, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Будут дискуссии на тему санкций и мер, которые G7 совместно обязуется предпринять для их соблюдения, в частности для того, чтобы убедиться, что лазейки для обхода санкций прикрыты, чтобы воздействие санкций усиливалось", - сказал он журналистам.

Саммит G7 проходит 19-21 мая в Хиросиме.

Кроме того, пресс-служба Белого дома сообщила, что США готовит новый пакет собственных санкций против РФ, в который войдут около 300 компаний, людей, судов и самолетов, а "черный список" Минторга дополнят 70 организаций из России и других стран.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,45 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,36 за баррель, что на 0,7% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря надеждам на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу растут: японский Nikkei 225 прибавляет 1,05%, китайский CSI300 растет на 0,21%, южнокорейский Kospi - на 0,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,63%, снижается лишь гонконгский Hang Seng - на 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,14%.