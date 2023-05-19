.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Американские эксперты оценили санкционную политику против России как провальную
Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового...
 
При стройке домов увеличат использование металла
Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023-2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли, сообщили "Известиям" в министерстве. В...
 
Установку камер на дорогах урегулирует закон
Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев. Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах,...
 
19 мая 2023 года 09:01

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 19 мая. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,26 руб./$1 (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,9 коп. - до 11,395 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущая нефть и позитив на мировых рынках капитала. С другой стороны, на рубль давит все активнее обсуждаемая санкционная повестка.

Борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждения на саммите G7 в Хиросиме, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Будут дискуссии на тему санкций и мер, которые G7 совместно обязуется предпринять для их соблюдения, в частности для того, чтобы убедиться, что лазейки для обхода санкций прикрыты, чтобы воздействие санкций усиливалось", - сказал он журналистам.

Саммит G7 проходит 19-21 мая в Хиросиме.

Кроме того, пресс-служба Белого дома сообщила, что США готовит новый пакет собственных санкций против РФ, в который войдут около 300 компаний, людей, судов и самолетов, а "черный список" Минторга дополнят 70 организаций из России и других стран.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,45 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,36 за баррель, что на 0,7% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря надеждам на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу растут: японский Nikkei 225 прибавляет 1,05%, китайский CSI300 растет на 0,21%, южнокорейский Kospi - на 0,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,63%, снижается лишь гонконгский Hang Seng - на 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,14%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 мая 2023 года 10:11
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости и комментарии главы ФРС США: - Результаты "МТС" за 1К23 по МСФО; - ГОСА "Интер РАО" примет решение по дивидендам; - Совет директоров...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 10:01
Вероятна преимущественно боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Вероятна преимущественно боковая динамика торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "На рынке ОФЗ в четверг преобладали позитивные настроения. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,08%, доходность индекса снизилась до...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:47
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2620-2660п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2620-2660 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ждем сегментированного спроса на акции. В лидерах роста должны оказаться акции "ЛСР", которые не отыграли новости о рекомендации по выплате...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; определенное сдерживающее влияние на рынок окажут новости о новых антироссийских санкциях со стороны Великобритании, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:32
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $396
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $396 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, говорится в комментарии инвестиционной компании. Стратег Михаил Степанян указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи: -...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:21
Четких драйверов для направленной динамики рубля пока нет - ПСБ
Пара доллар/рубль, вероятно, завершит торги в пятницу в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу, четких драйверов для направленной динамики в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара...    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:10
Nasdaq обновил максимум за 9 месяцев
Рынок акций США вырос в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Цены на нефть растут на торгах в пятницу.    читать дальше
.
19 мая 2023 года 09:09
Цена нефти, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие дни - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут колебаться в широком торговом диапазоне $74-78 за баррель в ближайшие дни, полагают эксперты БКС Экспресс. "Сентимент на сырьевых рынках складывался в негативном ключе в четверг, так что по фьючерсам на нефть марки Brent наблюдалась умеренная...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с Сургутнефтегазом после рекомендаций дивидендов НК
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам из-за упавших бумаг "Сургутнефтегаза" после рекомендаций менеджмента выплатить за 2022 год невысокие дивиденды (по 0,8 рубля на каждый вид акций), в то время как внешние фондовые площадки сохраняли оптимизм в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США. Индекс Мосбиржи после обновления утром максимума более чем за год в районе 2658 пунктов откатился в район 2630 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции "Башнефти" (+14,4% и +18% "префы") на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:40
Рубль по итогам волатильных торгов четверга растерял рост в основных парах, подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти
Москва. 18 мая. Доллар США отыграл потери и укрепился, евро лишь незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:20
Котировки евробондов РФ в четверг слегка снизились под давлением падающих в цене UST
Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:00
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 40 руб
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 40 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 18:40
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Equinix до $795
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций биржевого фонда недвижимости Equinix Inc. с $720 до $795 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Скорректированная прибыль Equinix за 1К23 от основной деятельности (AFFO) выросла на 23%...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 18:21
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целью 3250 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целевой ценой 3250 руб. за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Позитивные отчеты Сбербанка и ВТБ говорят о том, что в банковском секторе...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 17:54
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "АЛРОСА" на фоне санкций, ограничивающих видимость операционной деятельности и финансовых показателей компании, сообщается в обзоре банка. "Согласно отраслевым источникам, алмазная индустрия входит в период летнего затишья, в то время...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.