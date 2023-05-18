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18 мая 2023 года 19:43

Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с Сургутнефтегазом после рекомендаций дивидендов НК

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам из-за упавших бумаг "Сургутнефтегаза" после рекомендаций менеджмента выплатить за 2022 год невысокие дивиденды (по 0,8 рубля на каждый вид акций), в то время как внешние фондовые площадки сохраняли оптимизм в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США. Индекс Мосбиржи после обновления утром максимума более чем за год в районе 2658 пунктов откатился в район 2630 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции "Башнефти" (+14,4% и +18% "префы") на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2632,91 пункта (-0,1%, максимум дня - 2658,57 пункта - пик с начала апреля 2022 года), индекс РТС - 1033,36 пункта (-0,6%); цены большинства blue chips на Московской бирже изменились в пределах 4,3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 80,24 рубля (+0,38 рубля).

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил накануне, что борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждения на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая. США подготовят санкционный пакет, основанный на позициях G7, добавил Салливан. В то же время он подчеркнул, что не ожидает обсуждения на этом саммите темы всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров в Россию.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снизились на 2,7% (до 24,28 рубля), "префы" - на 11,8% (до 31,93 рубля); объем торгов "префами" на Мосбирже превысил 9,251 млрд рублей - максимум с сентября 2019 года.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год в размере 0,8 руб. на оба вида акций, говорится в сообщении компании. "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) не публиковал годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза"). На фоне широкого разброса оценок чистой прибыли разнились и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на "префы" сходился в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обыкновенную акцию был традиционный - 0,8 рубля.

Также подешевели в четверг акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило консенсус-прогноз на уровне 343,3 млрд руб.

Вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг сообщил, что чистая прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить докризисный уровень, так как показатель рентабельности капитала был повышен на 2 процентных пункта - до 22%.

Рекордную прибыль - 1,246 трлн рублей по МСФО - Сбербанк получил в 2021 году. В 2022 году этот показатель снизился до 270,5 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг не показал выраженного тренда, индекс Мосбиржи в течение сессии символически обновил годовой максимум, после чего скорректировался.

Акции "Сургутнефтегаза", поначалу дорожавшие в ожидании дивидендных новостей, по факту решения совета директоров резко упали. Лучше рынка выглядели бумаги представителей банковского сектора, в том числе тяжеловесные акции Сбера, которым благоприятствовали позитивные финрезультаты банка по МСФО за I квартал. Нефть Brent просела после роста, но удержалась выше рубежа $75 за баррель. Внешний фон остается нервозным - политики в США по-прежнему не могут договориться по поводу повышения потолка госдолга, "дедлайн" неумолимо приближается, и в ожидании развязки глобальный риск-аппетит может оставаться подавленным. В геополитической картине поводы для тревог создают риски эскалации конфликта на Украине, а также новые санкционные угрозы Запада.

"Геополитика может подать новые сигналы - в пятницу в Хиросиме стартует саммит стран G7. ЕЦБ в конце недели опубликует экономический бюллетень. Также ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Из корпоративных событий пятницы интерес представляет День инвестора Positive Technologies (MOEX: POSI), выход консолидированных финансовых результатов МТС за I квартал и годовое собрание акционеров "Интер РАО". Приближение выходных в условиях напряженного внешнего фона может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 мая - 2585-2685 пунктов", - полагает Бахтин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил рост расписок TCS Group на новостях о запуске онлайн-сервиса "Семейная ипотека" под 5,1% годовых. Эта программа также позволит рефинансировать жилищный заем, взятый в другом банке. Реализация запущенного проекта позволяет прогнозировать увеличение процентного дохода банка в долгосрочной перспективе, так как предлагаемые Тинькофф Банком (SPB: TCS) условия немного лучше, чем у представителей топ-20 российского финсектора, полагает аналитик.

Бумаги "Сургутнефтегаза" попали под давление на новостях о рекомендованных дивидендах. Доходность по "префам" составит лишь 2,4% годовых, что гораздо ниже ожиданий инвесторов. Прогноз для индекса Мосбиржи на утро 19 мая - зона 2600-2660 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1060 пунктов, полагает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ по итогам дня снизился, не сумев получить достаточно корпоративных позитивных драйверов. Акции "Башнефти" в четверг подскочили после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 199,89 руб. на оба типа акций (дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным бумагам с учетом роста в четверг должна составить около 12,2% и 13,5% годовых, при этом бумаги обновили максимумы с 2021 и 2020 года соответственно).

Топ-менеджеры Сбербанка отметили высокую вероятность получения чистой прибыли выше докризисного уровня в 2023 году. Сбербанк разрабатывает стратегию развития до 2026 года и намерен представить ее вместе с обновленной дивидендной политикой в декабре текущего года. Других дивидендных новостей по Сбербанку пока не поступило, в связи с чем акции отреагировали на отчетность достаточно спокойно, отмечает аналитик.

Рекомендации совета директоров "Сургутнефтегаза" по дивидендам показались инвесторам слишком незначительной суммой - дивидендная доходность по цене закрытия четверга составит около 3,3% по обыкновенным и 2,5% по привилегированным бумагам. Совет директоров "Акрона", тем временем, вовсе рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, констатирует Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в четверг придерживались оптимистичного настроя, ожидая позитивных новостей с долговых переговоров США и данных по производственным ценам Германии. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру находились под нисходящим давлением из-за разочарования инвесторов в отношении отдельных корпоративных историй. До конца текущей недели страны "Большой семерки" могут объявить о новых санкциях в отношении РФ по итогам саммита 19-21 мая, что ограничивает оптимизм покупателей, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ повышался в первой половине торгов, индекс Мосбиржи переписал годовой максимум на фоне позитивных корпоративных новостей - Сбербанк пообещал прибыль за 2023 год выше докризисной, а "Башнефть" взбодрила инвесторов дивидендным решением.

"Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить за 2022 год 199,89 руб. на акцию каждого типа, решение было явно продиктовано интересами основного акционера - "Роснефти", и властями Башкирии, которые также пополнят свой бюджет за счет дивидендов компании. Сбербанк прогнозирует прибыль по итогам года выше докризисной, а также планирует представить обновленную стратегию развития и дивидендную политику к концу года", - пояснил аналитик.

Тем временем, разочарованием стали рекомендации по дивидендам "Сургутнефтегаза", что вылилось в распродажи привилегированных бумаг, вслед за которыми просели и обыкновенные акции, отметил эксперт.

"Предложенные советом директоров "Сургутнефтегаза" дивиденды - явно не то, на что рассчитывал рынок. Выплаты в 0,8 руб. на акцию каждого типа - это весьма скромная доходность: по обыкновенным бумагам она составляет около 3%, по "префам" в момент объявления новостей доходность была около 2,1%. Это хуже доходности бумаг "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и даже банковского депозита. Поэтому рынок незамедлительно отреагировал распродажами акций "Сургута", - сказал Кочетков в интервью "Интерфаксу".

В рамках саммита G7 в Японии планируется обсуждение вопроса ограничений российского экспорта алмазов. Соответственно, если в Евросоюзе против этого выступает Бельгия, то в рамках G7 такие ограничения могут быть приняты. На этом фоне просели бумаги "АЛРОСА", отметил он.

В США, по словам Кочеткова, заявления из политических кругов говорят о том, что вероятность технического дефолта становится низкой. Даже лидер республиканцев в Палате представителей сообщил, что сделка возможна уже в конце текущей недели. Президент США Джо Байден согласился на определенные условия повышения потолка госдолга, но не в ущерб здравоохранению. Нефть стабилизировалась на достигнутых уровнях, хотя и продолжает торговаться в легком "минусе". Спрос на бензин в США достиг максимума с 2021 года, что отражается в виде устойчивого сокращения запасов перед высоким летним сезоном. При этом в Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что в II полугодии дефицит поставок нефти достигнет 2 млн б/с, что приведет к существенному росту цен с текущих значений. Однако основной прирост спроса будет обеспечен Китаем и Индией, что позволит компенсировать любое снижение потребления в Европе и Северной Америке при неблагоприятном экономическом сценарии, полагает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,3-1,3%) и США (индексы прибавляют 0,01-1,3% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг скорректировались вниз после роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,99 за баррель (-1,3% и +2,7% в среду), июньская цена WTI - $71,95 за баррель (-1,2% и +2,8% накануне).

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-18,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-10,7% и -7,2% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-4,8%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-4,3%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,8%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%).

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%) на заседании 18 мая принял к сведению отчетность за I квартал, но не дал рекомендаций по распределению прибыли, следует из пресс-релиза компании о решениях совета. Традиционно совет директоров "ФосАгро" дает рекомендацию по промежуточным дивидендам, которые компания платит ежеквартально, одновременно с рассмотрением квартальной отчетности.

Акции "Акрона" (-3%) просели после известий, что совет директоров компании рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год. По итогам 2021 года "Акрон" (MOEX: AKRN) также не выплачивал дивиденды. В последний раз компания объявляла дивиденды в феврале 2022 года - 240 рублей на акцию из нераспределенной прибыли. Из-за мер капитального контроля, введенных властями России в ответ на санкции, "Акрон" исполнил обязательство по выплате этих дивидендов лишь на 65%: акционеры получили 5,8 млрд рублей из общей суммы в 8,8 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+40,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+23,1% и +23,7% "префы"), "Башнефти" (+14,4% и +18% "префы", объем торгов "префами" превысил 6,935 млрд рублей), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+10,6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8,6%).

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Годовое собрание в заочной форме запланировано на 21 июня.

Также подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль банка в I квартале составила 14,6 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 59,45 млрд рублей (из них 11,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,28 млрд рублей на бумаги ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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