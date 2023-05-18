Котировки евробондов РФ в четверг слегка снизились под давлением падающих в цене UST

Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 170 базисных пунктов - до 62,82% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов, до 9,97% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 66,35% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,34% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,86% годовых).

Еврооблигации РФ с погашением в 2027 году потеряли в цене за день 21 базисный пункт, подешевев до 44,33% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта и составила 27,7% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 10 базисных пунктов - до 41,78% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 22,27% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году опустился в цене на 25 базисных пунктов - до 90,4% от номинала (его доходность выросла на 180 базисных пунктов и составила 33,52% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 44,35% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 36,76% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций, остававшаяся в течение первых трех дней недели относительно спокойной, 18 мая несколько ухудшилась под давлением продолжившегося ценового падения US Treasuries. Глобальные инвесторы продолжают оценивать новости о ходе переговоров о повышении госдолга США. Несмотря на позитивные заявления, сам факт того, что соглашение по потолку госдолга пока еще так и не достигнуто, негативно сказывается на динамике американских гособлигаций.

Президент Джо Байден в среду вновь выразил оптимизм в отношении исхода переговоров. "Я уверен, что у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт", - заявил он. В свою очередь спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров о повышении потолка госдолга США удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. "Я вижу путь к соглашению, - цитирует Маккарти CNBC. - Я думаю, теперь у нас есть структура, все напряженно работают". Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Переговорщики стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.

Тем временем в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 22 тыс. - до 242 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 251,5 тыс. с 264 тыс. неделей ранее, когда показатель обновил максимум за полтора года. Кроме того, количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 мая, сократилось до 1,799 млн по сравнению с пересмотренными 1,807 млн в предшествующую неделю. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,818 млн.