Рубль по итогам волатильных торгов четверга растерял рост в основных парах, подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти

Москва. 18 мая. Доллар США отыграл потери и укрепился, евро лишь незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.

Курс доллара США составил 80,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,23 копейки - до 83,07 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,8 копейки - до 11,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял дневной рост к доллару и евро по итогам четверга, негативное влияние на котировки оказала упавшая нефть. Заметная разница в динамике доллара и евро обусловлена ростом доллара к большинству мировых валют на рынке Forex на фоне ожидаемого позитива относительно потолка госдолга и жестких заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно потенциала дальнейшего повышения ставок.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров о повышении потолка госдолга США удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

"Я вижу путь к соглашению, - цитирует Маккарти CNBC. - Я думаю, теперь у нас есть структура, все напряженно работают". Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Переговорщики стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Опубликованные в последнее время статданные по американской экономике пока не служат достаточным основанием для отказа от подъема ключевой процентной ставки на следующем заседании, заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан.

"После повышения целевого диапазона ставки по федеральным кредитным средствам на десяти последних заседаниях Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) подряд мы добились определенного прогресса, - сказала она, выступая на мероприятии в Сан-Антонио. - Данные в ближайшие недели все еще могут показать, что пропуск (повышения ставки) на заседании будет уместным. Но пока мы не достигли этой точки".

Логан является голосующим членом FOMC в этом году.

Федрезерв увеличил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае, до 5-5,25% годовых. Следующее заседание состоится 13-14 июня, и рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании в 26%, пишет CNBC.

Глава ФРБ Далласа, как и ее коллеги из других региональных банков, подчеркнула, что решение Федрезерва во многом зависит от новых данных об инфляции и безработице, которые будут опубликованы перед июньским заседанием.

При этом она добавила, что пока не видит желаемого эффекта от подъема ставки в общей сложности на 5 процентных пунктов с марта 2022 года. "Мы пока не увидели того прогресса, который нам нужен. И путь до целевой инфляции в 2% все еще очень длинный", - сказала Логан.

Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): при усилении инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Сигнал 28 апреля остается полностью актуальным", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг.

Регулятор в апреле усложнил формулировку сигнала по ДКП, содержательно оставив его неизменным. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - говорилось в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке 28 апреля. Тогда ЦБ ключевую ставку сохранил на уровне 7,5%.

Банк России может рассмотреть возможность публикации диапазонного прогноза по курсу рубля, если придет к выводу, что не создаст таким образом неправильных сигналов для рынка, сообщил кроме того Заботкин.

"Есть важные переменные, которые не являются частью раскрываемого прогноза. В частности, нас постоянно спрашивают по поводу того, готовы ли мы публиковать прогноз обменного курса. До сих пор у нас было мнение, что прогноз обменного курса - это то, что может давать неправильный сигнал с точки зрения целеполагания денежно-кредитной политики", - сказал Заботкин на пресс-конференции в четверг.

"Но если по итогам общественных обсуждений мы придем к выводу, что эти опасения уже изжили себя и представление в составе прогноза диапазонного взгляда по курсу наряду с другими показателями, как ВВП, ключевая ставка, инфляция, оно не создаст неправильных сигналов, то, наверное, мы это будем готовы рассмотреть", - добавил он.

Ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ, опубликованном накануне вечером. "Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", - подчеркивает Банк России.

Снижение курса рубля к основным торгуемым иностранным валютам в апреле ускорилось по сравнению с мартом (изменение среднего курса за месяц составило 9,1%, 6,4% и 6,6% к евро, доллару США и юаню соответственно). В совокупности за последние три месяца ослабление рубля ускорилось лишь по отношению к доллару США, отмечает ЦБ.

Борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждения на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме, сообщил советник президента США по нацбезопасности Салливан. "Будут дискуссии на тему санкций и мер, которые G7 совместно обязуется предпринять для их соблюдения, в частности для того, чтобы убедиться, что лазейки для обхода санкций прикрыты, чтобы воздействие санкций усиливалось", - сказал он журналистам.

Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

В Евросоюзе полагают, что ограничения в отношении российских алмазов вряд ли удастся согласовать на саммите G7 в Японии, пишет Le Figaro. "Лично мы считаем, что нужно ограничить российский экспорт в этой сфере", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника. Он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на саммите, но назвал маловероятным, что лидеры G7 согласуют такие санкции.

Ранее в мае Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США писал, что одна из мер в отношении России, которую обсуждают страны G7, - запрет на импорт российских алмазов. По словам собеседника издания, G7 хочет запретить продажу российских алмазов в государствах "семерки", но не в других странах.

Представитель американского Минфина напомнил Axios, что действующий в США запрет на ввоз российских алмазов не включает в себя те, которые были "существенно переработаны" в третьих странах, в частности путем огранки и полировки.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) попала в "черный список" - SDN list.

Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара США. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,6%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $75,75 за баррель, что на 1,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,54%, до $71,66 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,7%, WTI - на 2,8% на оптимизме по поводу того, что Белому дому и Конгрессу удастся достичь соглашения по вопросу повышения потолка госдолга США.

Тем временем негативным фактором для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

"К вечеру рубль растерял укрепление первой половины дня и вернулся выше отметки 80 руб. за доллар США. По всей видимости, временное укрепление российской валюты было связано с фиксацией прибыли по спекулятивным позициям или спросом на рубли со стороны крупного игрока. Ставки по однодневному свопу по паре "доллар-рубль" на Московской бирже в моменте доходили до -32%, что является аномальной ситуацией, связанной с пониженной ликвидностью российского валютного рынка. Однако во второй половине дня ставки вернулись ближе к средним за последние дни значениям 2,5-3,5%", - рассказал "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Рубль в начале сессии резко подешевел, но быстро восстановился, усилив восходящую динамику после открытия основных торгов. Доллар у нас выглядит сильнее благодаря росту на мировом рынке. На этом фоне евро и юань обновили минимумы, установленные к рублю на старте сессии. Динамика рубля лишь условно отражает внешнюю рыночную конъюнктуру. То, что быстрое восстановление российской валюты вчера происходило вместе с резким подорожанием нефти по большей части совпадение. Дело в том, что сейчас на российском валютном рынке слишком мало спекулянтов и инвесторов, которые обычно и двигают курс на ожиданиях его будущих уровней исходя из сигналов с мировых рынков и других факторов. Основные игроки сейчас у нас - импортеры и экспортеры, совершающие операции в соответствии со своими текущими потребностями в иностранной валюте и рублях. А они обусловлены прошлой динамикой мировых цен на сырье, которая с определенным временным лагом влияет на экспортную выручку и в конечном счете на текущий курс рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта в четверг снизилась по отношению к доллару США. Котировки завершили торги в районе 80 руб./$1. Однако можно говорить о попытках национальной валюты стабилизироваться на новых уровнях, вблизи диапазона 81-82 за доллар. Слабая динамика рубля связана с небольшим снижение нефти, а также укреплением американской валюты. Индекс доллара (DXY) торгуется выше 103 пунктов. В скором времени на поддержку рубля придут ключевые российские экспортеры. Традиционно в конце месяца они будут выплачивать НДПИ. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 72,76 копейки, до 80,0366 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0785 рубля, до 86,4964 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг упал на 56,26 копейки по отношению к среде и составил 80,1272 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 52,69 копейки и составил 80,09 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 405,946 млн, из которых $415,202 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $990,744 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,0434 рубля, до 86,5612 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 93,99 копейки, до 86,5146 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR644,465 млн, из которых EUR160,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR483,882 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта - до 7,45% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,64% и 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на отметках 8,33% и 8,51% годовых соответственно.