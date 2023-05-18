Потенциал роста котировок акций Сбербанка - около 20% с текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций Сбербанка составляет около 20% с текущих уровней, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова.

"Сбер заработал вI квартале 2023 года заработал рекордные 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это выше ожиданий консенсуса аналитиков на 4%, а также на 17% больше, чем в I квартале 2021 года. То есть банк уже не просто вернулся на докризисный уровень прибыли, а даже начал его превосходить, - констатирует эксперт. - Сбер также нарастил собственные средства на 6% за квартал, до 6,1 трлн руб. При этом рентабельность капитала составила 25%. Это тоже выше значения 2021 года. В связи с этим менеджмент повысил прогноз рентабельности капитала на 2 процентных пункта с предыдущего гайденса и теперь ждет этот показатель за год на уровне 22% и выше".

Аналитик считает справедливым мультипликатор P/B (цена/балансовая стоимость капитала) для акций Сбера на уровне 1,0 x. "Это, а также и то, что банк опережает свои показатели 2021 года по прибыли, позволяет нам поднять целевую цену для акций Сбера на горизонте года до 278 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней - около 20%", - указывает Хусяинова.

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