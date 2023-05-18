Рубль днем возобновил повышательную коррекцию к доллару и евро после обновления почти трехнедельных минимумов

Москва. 18 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 79,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,24 руб./EUR1, подешевев на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,55 копейки - до 82,67 рубля. Курс китайского юаня опустился на 8 копеек - до 11,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх в основных валютных парах в ходе дневных торгов, участники рынка фиксируют прибыль после обновления долларом и евро почти трехнедельных максимумов в ходе предыдущих торгов. При этом участники рынка демонстрируют снижение активности в ожидании новых драйверов к движению, в том числе новостей на тему новых антироссийских санкций.

Борьба с обходом со стороны Москвы антироссийских санкций станет одной из тем обсуждения на саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме, сообщил советник президента США по нацбезопасности Салливан. "Будут дискуссии на тему санкций и мер, которые G7 совместно обязуется предпринять для их соблюдения, в частности для того, чтобы убедиться, что лазейки для обхода санкций прикрыты, чтобы воздействие санкций усиливалось", - сказал он журналистам.

В Евросоюзе полагают, что ограничения в отношении российских алмазов вряд ли удастся согласовать на саммите G7 в Японии, пишет Le Figaro. "Лично мы считаем, что нужно ограничить российский экспорт в этой сфере", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника. Он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на саммите, но назвал маловероятным, что лидеры G7 согласуют такие санкции.

Ранее в мае Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США писал, что одна из мер в отношении России, которую обсуждают страны G7, - запрет на импорт российских алмазов. По словам собеседника издания, G7 хочет запретить продажу российских алмазов в государствах "семерки", но не в других странах.

Представитель американского Минфина напомнил Axios, что действующий в США запрет на ввоз российских алмазов не включает в себя те, которые были "существенно переработаны" в третьих странах, в частности путем огранки и полировки.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) попала в "черный список" - SDN list.

Ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ, опубликованном накануне вечером. "Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", - подчеркивает Банк России.

Снижение курса рубля к основным торгуемым иностранным валютам в апреле ускорилось по сравнению с мартом (изменение среднего курса за месяц составило 9,1%, 6,4% и 6,6% к евро, доллару США и юаню соответственно). В совокупности за последние три месяца ослабление рубля ускорилось лишь по отношению к доллару США, отмечает ЦБ.

"В первой половине среды курс пары "доллар-рубль" достигал 81 руб./$1, но по итогам дня рубль смог укрепиться. Коррекционному укреплению рубля способствовал заметный рост нефтяных цен в мире. В ближайшие дни рубль может показывать разнонаправленную динамику, но в связи с вероятным усилением продаж валюты на следующей неделе рубль, вероятно, покажет более выраженное укрепление", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Быстрое ослабление рубля, наблюдавшееся ранее, сменилось технической коррекцией. Однако конъюнктура для российской валюты не изменилась, и рубль в дальнейшем может вернуться к некоторому понижению", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В целом можно говорить о попытках национальной валюты стабилизироваться на новых уровнях, вблизи значимого диапазона 81-82 за доллар. (. . .) В скором времени на поддержку рубля придут ключевые российские экспортеры. Традиционно в конце месяца они будут выплачивать НДПИ. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", - говорит руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть продолжают слабо снижаться в четверг после активного роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $76,8 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,22%, до $72,69 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,7%, WTI - на 2,8% на оптимизме по поводу того, что Белому дому и Конгрессу удастся достичь соглашения по вопросу повышения потолка госдолга США.

Дефолта США по госдолгу исключать нельзя, но вероятность такого сценария представляется минимальной, отметил аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.

Тем временем негативным фактором для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 2 базисных пункта - до 7,45% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,64% и 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на отметках 8,33% и 8,51% годовых соответственно.