"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Pfizer с целью $30

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Pfizer Inc. с целью $30 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,47%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

ВОЗ официально объявила о завершении пандемии COVID-19. По мнению аналитиков, это означает конец легких денег для компании, так как по препаратам от других видов заболеваний конкуренция крайне высокая.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция продолжается, и линия сопротивления является ориентиром скорости падения бумаги. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $39 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,09", - указывают эксперты "Финама".

Pfizer - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Линейка экспериментальных препаратов Pfizer является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли.

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