Акции Сбербанка - по-прежнему лучший вариант для среднесрочных инвестиций в банковском секторе РФ - "Финам"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 265,6 руб. и 252,3 руб. за штуку соответственно на фоне сильной финотчетности по МСФО за IК23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Сбер представил сокращенные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Чистая прибыль банка составила 357,2 млрд руб. при высоком показателе рентабельности капитала (ROE) на уровне до 25%. Представленные результаты оказались сильными, с превышением консенсус-прогноза по прибыли. Прибыль превысила значение I квартала очень успешного для банка 2021 года", - указывает эксперт.

По мнению Додонова, в целом отчет подтверждает тезис о том, что крупнейший кредитор страны полностью оправился от прошлогоднего кризиса и работает в своем обычном режиме. Об этом, в частности, говорят высокие доходы по основным направлениям деятельности. "Учитывая ожидаемый неплохой рост кредитования и нормализацию объемов отчислений в резервы, при отсутствии каких-то сильных новых экономических или иных шоков я ожидаю продолжения восстановления прибыли банка в 2023 году, и достижение ею докризисных уровней выглядит вполне вероятным. Кроме того, я полагаю, что сильная капитальная позиция позволит Сберу продолжать выплачивать щедрые дивиденды", - отмечает аналитик "Финама".

Опубликованная отчетность, на взгляд эксперта, будет поддерживать акции Сбербанка в ближайшие недели и должна помочь этим бумагам достаточно быстро закрыть дивидендный гэп, образовавшийся ранее в этом месяце после прохождения отсечки на получении рекордных дивидендов за 2022 год. Додонов по-прежнему считает акции банка лучшим вариантом для среднесрочных инвестиций в банковском секторе РФ.

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