Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Башнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Башнефти", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Совет директоров "Башнефти" только что рекомендовал ГОСА (назначено на 21 июня) одобрить выплату дивидендов за 2022 год из расчета 200 руб./акц. Рекомендация СД соответствует ожиданиям рынка; высокий размер дивиденда на акцию за 2022 год предполагает дивдоходность в 15% по привилегированным акциям, - пишут эксперты инвестбанка. - Помимо улучшения товарной конъюнктуры в прошлом году по сравнению с 2021 годом, можно отметить рост на 31% г/г производства компанией ЖУВ. 200 руб./акц. - нижняя граница нашего прогноза по выплатам, базовым сценарием был размер дивиденда на акцию в 271 руб. Котировки привилегированных акций "Башнефти" с начала года практически удвоились, и мы не рекомендуем наращивать позиции в этих бумагах при текущей цене. Дивиденды за 2023 год должны оказаться ниже, чем за 2022 год, а значит, дивдоходность составит менее 15%".

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