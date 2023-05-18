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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Occidental Petroleum
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18 мая 2023 года 14:00
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Occidental Petroleum
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской нефтедобывающей компании Occidental Petroleum, сообщается в обзоре аналитиков. "Компании сектора получают поддержку от роста спроса на нефть. Вместе с тем мы считаем, что в условиях растущих процентных ставок разумным подходом представляется поддержание низкого уровня долга, а текущее соотношение Долг/Капитал эмитента в 41% выглядит слишком высоким, - указывают аналитики. - Мы также считаем, что приобретенные Occidental Petroleum активы Anadarko в сегменте СПГ и разработки шельфовых месторождений не подходят компании с точки зрения стратегии, и для обеспечения устойчивого роста продаж и прибыли от этих активов потребуется больше времени". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-OCCIDENTAL/PETROLEUM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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