"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Occidental Petroleum

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской нефтедобывающей компании Occidental Petroleum, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компании сектора получают поддержку от роста спроса на нефть. Вместе с тем мы считаем, что в условиях растущих процентных ставок разумным подходом представляется поддержание низкого уровня долга, а текущее соотношение Долг/Капитал эмитента в 41% выглядит слишком высоким, - указывают аналитики. - Мы также считаем, что приобретенные Occidental Petroleum активы Anadarko в сегменте СПГ и разработки шельфовых месторождений не подходят компании с точки зрения стратегии, и для обеспечения устойчивого роста продаж и прибыли от этих активов потребуется больше времени".

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