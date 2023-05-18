ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 307 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"357 млрд рублей заработал Сбербанк по МСФО за 1К23 по сравнению с 350 млрд рублей по РСБУ. В целом результаты очень близки. Подтверждаем наш прогноз по прибыли эмитента на текущий год в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб." - отмечают эксперты.

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