"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Lam Research до $586 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом сохранен экспертами.

"Lam Research неплохо отчиталась за январь-март 2023 года, показав лишь незначительное сокращение продаж и обнадеживающую динамику отложенной выручки, но кейс компании по-прежнему сопряжен с рисками. Несмотря на дополнительные разрешения на экспорт в КНР, полученные от правительства США, потери крупных клиентов начнут проявляться во втором полугодии, что осложняется слабой динамикой глобального спроса на чипы", - указывает аналитик Александр Ковалев.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов и его обслуживанием.

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