"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 278 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций Сбербанка до 278 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Хусяиновой.

"Банк снова продолжает бить рекорды. Чистая прибыль за первый квартал 2023 года по МСФО оказалась на 4% выше ожиданий консенсуса. Прибыль также выше аналогичного периода двухгодичной давности на 17%. Рентабельность капитала достигла 25% (выше значений 2021 года). Чистые процентные доходы также оказались выше прогнозов. Сбербанк нарастил собственные средства до 6,1 трлн рублей, а также повысил прогноз на 2023 год по рентабельности капитала до 22%+. Мы считаем справедливым мультипликатор отношения цены к балансовой стоимости капитала (P/B) в 1,0 x. А с учетом перспектив дальнейшего опережающего значения 2021 года роста прибыли поднимаем целевую цену по бумагам эмитента на горизонте года до 278 рублей за акцию", - указывает эксперт.

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