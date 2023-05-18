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18 мая 2023 года 11:35

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи более чем за год, раллирует Башнефть на новостях о дивидендах

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост на фоне улучшения настроений на внешних площадках в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США; индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов, обновив максимум более чем за год во главе с бумагами финансовых компаний. Во втором эшелоне раллируют акции "Башнефти" на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2656,75 пункта (+0,9%, максимум дня - 2658,57 пункта - пик с начала апреля 2022 года), индекс РТС - 1042,21 пункта (+0,3%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 80,3 рубля (+0,44 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +2,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило консенсус-прогноз на уровне 343,3 млрд руб.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в четверг позитивный: нефть хоть и корректируется вниз, но сохраняет солидный прирост предыдущего дня, рынки Азии выросли, в Японии наблюдается мощный подъем "полупроводниковых" акций на ожиданиях волны инвестиций. В США продолжают поступать позитивные сигналы по переговорам о потолке госдолга. Лишь повестка саммита G7 оставляет некоторые тревожные ощущения, так как будут обсуждаться вопросы взаимоотношений КНР и РФ, отмечает аналитик.

Рубль в утренние часы ослаб, но поводы для его укрепления сохраняются, как в виде спроса экспортеров под уплату налогов, так и валютные поступления от продажи нефти, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций в среднесрочной перспективе можно ожидать дельнейшего роста - дополнительную поддержку способна оказать ликвидность от реинвестирования дивидендов локальных компаний. При этом бумаги банков могут показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи. В США, скорее всего, инициативу в своих руках сохранят "быки", поскольку исход переговоров по потолку госдолга всем очевиден - стороны договорятся, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии.

День богат на корпоративные события. Прежде всего, состоится совет директоров "Сургутнефтегаза", где в повестке дня значится вопрос о рекомендациях по дивидендам. По оценкам аналитиков ПСБ, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 руб. на акцию. Также пройдет совет директоров "Сегежи групп" - здесь менеджмент может рекомендовать не производить выплаты. Аналогичные ожидания по акциям ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) - компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года, полагают аналитики ПСБ.

Накануне состоялся совет директоров "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако решение пока не было опубликовано.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций оказывают дивидендные ожидания - инвесторы ждут новостей от Сбербанка и других крупных эмитентов ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "Акрон" (MOEX: AKRN), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), ПАО "Группа Черкизово").

"Российский банковский сектор чувствует себя весьма уверенно, что провоцирует дивидендные ожидания, которые в случае с такими крупными эмитентами как Сбербанк важны для динамики всего рынка", - считает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI поднимались к краткосрочным сопротивлениям $77,5 долл. и $73,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) благодаря надеждам на достижение соглашения в вопросе потолка госдолга в США, а также в ожидании начала покупок нефти в стратегические резервы США этим летом. Отчет Минэнерго США при этом свидетельствовал о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,04 млн баррелей против прогнозов сокращения на 920 тыс. баррелей, отмечает Кожухова.

В США в среду индексы акций выросли на 1,2-1,3%, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Маккарти после встречи с президентом США заявил журналистам, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), растут Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,5-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года - до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были минимальными за это время. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 3%.

Импорт в прошлом месяце сократился на 2,3% - до 8,721 трлн иен. Это первое падение показателя с января 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,85 за баррель (-0,1% и +2,7% в среду), июньская цена WTI - $72,71 за баррель (-0,1% и +2,8% накануне).

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+28,8% и +24,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+14,2%), "Башнефти" (+10,3% и +14% "префы", объем торгов "префами" превысил 2,031 млрд рублей), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+9,6% и +7,3% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8%).

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Годовое собрание в заочной форме запланировано на 21 июня.

Также подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,2%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль банка в I квартале составила 14,6 млрд руб.

Подешевели акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-13%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-8,6% и -6,2% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,54 млрд рублей (из них 5,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,87 млрд рублей на бумаги ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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