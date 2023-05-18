"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Air Products & Chemicals

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций производителя технических газов Air Products & Chemicals с прогнозной стоимостью на уровне $360 за штуку

"Компания повысила прогноз прибыли на финансовый 2023 год с $11,2-11,5 до $11,3-11,5, что подразумевает рост на 10-12% г/г - одни из самых впечатляющих темпов в сырьевом секторе. Прогноз был увеличен несмотря на рост расходов, снижение объемов в Европе и неблагоприятные курсовые разницы. Рост выручки и прибыли в финансовых 2023-24 гг. сохранится за счет крупного объема незавершенных заказов и географической диверсификации бизнеса", - отмечают аналитики в обзоре.

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