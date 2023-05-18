Вероятно сохранение бокового движения на рынке ОФЗ в четверг - SberCIB

Вероятно сохранение бокового движения с потенциалом снижения доходности на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг - учитывая низкие премии на аукционах ОФЗ в прошедшую среду и пониженную инфляцию давление на рынок маловероятно, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля, скорее всего, сможет стабилизироваться около уровня 80 руб./$1 в течение торгового дня, полагают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков, могут снизиться к уровню $76 за баррель на торгах в четверг.

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