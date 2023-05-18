Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность Сбербанка и макростатистика из США:

- Результаты Сбербанка за 1К23 по МСФО;

- Экономический бюллетень ЕЦБ;

- Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Данные по продажам на вторичном рынке жилья США за апрель;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель;

- Производственный индекс ФРБ Филадельфии на май.

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