Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду активным ростом, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости. Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом. "Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно данным Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее на оптимизме, что вопрос повышения потолка госдолга США скоро будет решен. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 1,6%. Он поднимается уже шестую сессию подряд и находится на максимальной отметке за последний год. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление иены и позитивные экономические данные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5% вслед за акциями технологических и энергетических компаний.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $76,61 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2,7%, до $76,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,36%, до $72,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,8%, до $72,83 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны. Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей. Товарные резервы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 мая снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,285 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,038 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 855,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,18%), "Роснефть БО-05" (+0,14%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,8%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,47%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Совкомбанк лизинг" 18 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П06 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,25% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 22 мая. Кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 19 мая с 10:00 до 14:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 объемом не более 4 млрд 896,876 млн рублей. Цена вторичного размещения будет эквивалентна доходности ОФЗ на сроке 4 года + премия не более 220 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года (с исполнением 19 апреля 2027 года). В конце апреля текущего года эмитент выкупил по оферте бумаги на сумму, аналогичную объему вторичного размещения. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке квартального купона 6,35% годовых. Ставка текущего купона до оферты через 4 года - 10,5% годовых.

ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) планирует 22 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-09 объемом не менее 30 млрд рублей. Купоны по займу будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 140 базисных пунктов. Периодичность выплат купона - раз в квартал. Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождения теста.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") на неделе с 22 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 12,55% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 29 мая.

АО "Почта России" установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии БО-001Р-03 на уровне 9,85% годовых. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года по ставке 8,45% годовых. Ставка текущего купона - 6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 29 мая.