.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Правительство определит перечень объектов критической информационной инфраструктуры
Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сроки их перехода на отечественные решения. Об этом рассказал "Ведомостям"...
 
В РФ будет создан холдинг для импортозамещения в нефтехимии
В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. "Ростех" объединит не менее 15 химических предприятий, рассказал "Известиям" источник в госструктурах. Продукция будет выпускаться для авиапрома, здравоохранения,...
 
Производители мебели пытаются поддержать спрос
Удешевление части комплектующих позволяет производителям мебели корректировать отпускные цены для стимулирования спроса. По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году, подсчитала...
 
18 мая 2023 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду активным ростом, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости. Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом. "Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно данным Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее на оптимизме, что вопрос повышения потолка госдолга США скоро будет решен. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 1,6%. Он поднимается уже шестую сессию подряд и находится на максимальной отметке за последний год. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление иены и позитивные экономические данные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5% вслед за акциями технологических и энергетических компаний.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $76,61 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2,7%, до $76,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,36%, до $72,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,8%, до $72,83 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны. Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей. Товарные резервы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 мая снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,285 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,038 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 855,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,18%), "Роснефть БО-05" (+0,14%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,8%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,47%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Совкомбанк лизинг" 18 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П06 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,25% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 22 мая. Кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 19 мая с 10:00 до 14:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 объемом не более 4 млрд 896,876 млн рублей. Цена вторичного размещения будет эквивалентна доходности ОФЗ на сроке 4 года + премия не более 220 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года (с исполнением 19 апреля 2027 года). В конце апреля текущего года эмитент выкупил по оферте бумаги на сумму, аналогичную объему вторичного размещения. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке квартального купона 6,35% годовых. Ставка текущего купона до оферты через 4 года - 10,5% годовых.

ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) планирует 22 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-09 объемом не менее 30 млрд рублей. Купоны по займу будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 140 базисных пунктов. Периодичность выплат купона - раз в квартал. Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождения теста.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") на неделе с 22 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 12,55% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 29 мая.

АО "Почта России" установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии БО-001Р-03 на уровне 9,85% годовых. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года по ставке 8,45% годовых. Ставка текущего купона - 6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 29 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 мая 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с Сургутнефтегазом после рекомендаций дивидендов НК
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам из-за упавших бумаг "Сургутнефтегаза" после рекомендаций менеджмента выплатить за 2022 год невысокие дивиденды (по 0,8 рубля на каждый вид акций), в то время как внешние фондовые площадки сохраняли оптимизм в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США. Индекс Мосбиржи после обновления утром максимума более чем за год в районе 2658 пунктов откатился в район 2630 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции "Башнефти" (+14,4% и +18% "префы") на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:40
Рубль по итогам волатильных торгов четверга растерял рост в основных парах, подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти
Москва. 18 мая. Доллар США отыграл потери и укрепился, евро лишь незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:20
Котировки евробондов РФ в четверг слегка снизились под давлением падающих в цене UST
Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились под давлением продолжившегося падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 19:00
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 40 руб
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 40 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 18:40
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Equinix до $795
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций биржевого фонда недвижимости Equinix Inc. с $720 до $795 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Скорректированная прибыль Equinix за 1К23 от основной деятельности (AFFO) выросла на 23%...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 18:21
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целью 3250 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целевой ценой 3250 руб. за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Позитивные отчеты Сбербанка и ВТБ говорят о том, что в банковском секторе...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 17:54
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "АЛРОСА" на фоне санкций, ограничивающих видимость операционной деятельности и финансовых показателей компании, сообщается в обзоре банка. "Согласно отраслевым источникам, алмазная индустрия входит в период летнего затишья, в то время...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 17:11
Потенциал роста котировок акций Сбербанка - около 20% с текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста котировок акций Сбербанка составляет около 20% с текущих уровней, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова. "Сбер заработал вI квартале 2023 года заработал рекордные 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это выше ожиданий консенсуса аналитиков на 4%, а также на...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 16:43
Падение котировок золота ниже $1870/унц. поставит под угрозу среднесрочный восходящий тренд - "Велес Капитал"
Падение котировок золота ниже $1870 за тройскую унцию поставит под угрозу среднесрочный восходящий тренд, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С технической точки зрения краткосрочная динамика цен на золото будет зависеть от способности удержаться выше...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 16:22
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "продавать"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Сургутнефтегаза" на уровне "продавать", сообщается в комментарии. "Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 0,8 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акции, что стало...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 15:57
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Pfizer с целью $30
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Pfizer Inc. с целью $30 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,47%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании. ВОЗ официально объявила о завершении пандемии...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 15:40
Рубль днем возобновил повышательную коррекцию к доллару и евро после обновления почти трехнедельных минимумов
Москва. 18 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в предыдущие дни.    читать дальше
.
18 мая 2023 года 15:32
Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям - "Солид Брокер"
Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям, отмечается в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "По итогам первого квартала 2023 года крупнейшие российские банки заработали 666,4 млрд руб., - констатируют эксперты. - Такой результат дает основания полагать, что сектор...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 15:10
Акции Сбербанка - по-прежнему лучший вариант для среднесрочных инвестиций в банковском секторе РФ - "Финам"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 265,6 руб. и 252,3 руб. за штуку соответственно на фоне сильной финотчетности по МСФО за IК23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Сбер представил...    читать дальше
.
18 мая 2023 года 14:45
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целевой ценой $162 за штуку, что соответствует потенциалу роста 48% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем текущую ситуацию в нефтепереработке, в особенности в...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.