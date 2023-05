Dow Jones прибавил свыше 400 пунктов

Фондовые индексы США завершили торги в среду активным ростом. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду активным ростом, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно данным Trading Economics.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) подорожали на 2,6%. Вторая по величине сеть дисконтных магазинов в США увеличила выручку в первом финансовом квартале менее чем на 1% и сократила скорректированную прибыль, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг TJX Cos. (SPB: TJX) выросла на 0,9%. Оператор нескольких сетей магазинов товаров по сниженным ценам в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Капитализация Manchester United (SPB: MANU) увеличилась на 0,9% на новости, что шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани улучшил предложение о покупке английского футбольного клуба. СМИ ранее сообщали, что он оценивает стоимость "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд).

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) поднялись на 4,4% после того, как глава компании Илон Маск заявил, что фирма планирует представить два новых продукта, которые будут "на голову выше всего", что есть на рынке.

Рыночная стоимость Western Alliance Bancorp. выросла на 10% на сообщении регионального банка о росте объема депозитов клиентов на его счетах более чем на $2 млрд с начала второго квартала.

Акции WeWork Inc. рухнули на 25%. Американский коворкинговый сервис сообщил о назначении Дэвида Тролли временно исполняющим обязанности CEO вместо уходящего в отставку Сандипа Матрани.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 408,63 пункта (1,24%) и составил 33420,77 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подорожавшие на 3,6%, а лидером снижения - бумаги Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 48,87 пункта (1,19%) - до 4158,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 157,51 пункта (1,28%) и составил 12500,57 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее на оптимизме, что вопрос повышения потолка госдолга США скоро будет решен.

Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении этого вопроса, хотя соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Маккарти после встречи с президентом заявил журналистам, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 1,6%. Он поднимается уже шестую сессию подряд и находится на максимальной отметке за последний год. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление иены и позитивные экономические данные, сообщает Trading Economics.

В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+5,4%), Recruit Holdings (+4%), Advantest (+8,1%).

Помимо этого дорожают бумаги производителей электроники Sony (+6,1%) и Canon (+3,3%), выпускающей стальную продукцию Japan Steel Works Ltd. (+4,7%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+1,3%).

Цена акций Nintendo повысилась на 0,7%. Мировые продажи новой видеоигры "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", разработанной компанией, превысили 10 млн копий всего за три дня после релиза. Это лучший старт продаж в более чем 40-летней истории серии приключенческих игр Zelda и для всех игр для приставки Nintendo Switch, а также самый успешный дебют Nintendo в Северной и Южной Америке: продажи в регионе превысили 4 млн копий.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно прибавили в цене акции производителя компьютерной техники Lenovo - 4,3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,2%, нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,8%.

Кроме того, растет стоимость бумаг страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,5%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,2% и 0,5% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,6%, а также телекоммуникационных China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) и China Unicom - на 3,1% и 3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК вырос на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. поднялась на 1,5%, сталелитейной Posco - на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5% вслед за акциями технологических и энергетических компаний.

В том числе подорожали бумаги Computershare (+1,3%), Seek (+0,4%), Technology One (+1%), Xero (+8,5%), Santos (+1,5%).

Цена акций Nufarm взлетела более чем на 14%. Компания, которая занимается защитой сельскохозяйственных культур, увеличила чистую прибыль в первом финансовом полугодии (завершилось в марте) в полтора раза и повысила дивиденды на четверть.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,3% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $76,73 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $2,05 (2,7%), до $76,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,23 (0,32%), до $72,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,97 (2,8%), до $72,83 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

"Я уверен, что у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

"Надежды инвесторов на то, что проблема лимита госдолга США будет в скором времени решена, увеличиваются, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Заявление Байдена повлекло за собой рост аппетита к риску на мировых рынках, в том числе на нефтяном".

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.