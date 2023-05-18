Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 18 мая. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,88 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 88,42 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,379 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется в начале торгов в ожидании новых ярких стимулов к движению. Мировые рынки капитала показывают позитивную динамику, цены на нефть слегка снижаются после роста накануне. Участники внутреннего валютного рынка оценивают сообщения министра финансов РФ Антона Силуанова относительно перспектив выполнения показателей российского бюджета. По его словам, поступление нефтегазовых доходов отстает от плана, однако ненефтегазовые могут немного превысить план по итогам года.

"Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по ненефтегазовым доходам по итогам года. Но проблемы - с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана", - сказал Силуанов в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Также министр отметил, что из-за разницы в динамике исполнения доходов и расходов бюджета сохраняется дисбаланс. "Мы видим, что на сегодня мы выполнили примерно 30% плана от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%, поэтому у нас пока есть временный дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета", - сказал он.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев он опережает прогноз на весь год.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,8 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,68 за баррель, что на 0,19% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду активным ростом, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут: японский Nikkei 225 прибавляет 1,5%, китайский CSI300 растет на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 1,21%, южнокорейский Kospi - на 0,48%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,05%.