Общая оценка перспектив бумаг Etalon остается положительной - БКС Экспресс

Общая оценка перспектив бумаг Etalon остается положительной, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Компания приняла решение поменять банк-депозитарий. В настоящее время оператором его глобальных депозитарных расписок является The Bank of New York Mellon. В качестве нового депозитария планируется назначить RCS Issuer Services S.AR.L. Эта новость вышла вслед за недавним сообщением о переносе первичного листинга из Лондона на Московскую биржу. Подобные действия эмитента позитивно оцениваются инвесторами и воспринимаются ими как очевидные шаги в сторону последующей редомициляции, что позволило бы вернуться к выплате дивидендов", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.