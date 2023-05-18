"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Fix Price до 406,2 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг Fix Price с 458 до 406,2 рубля за штуку на горизонте года в связи с ухудшением прогнозов по основным финансовым показателям эмитента на ближайшие два года, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для указанных депозитарных расписок была при этом сохранена экспертами.

"В последние кварталы бизнес Fix Price оказался под давлением снизившейся инфляции и слабой динамики трафика, что привело к существенному замедлению роста выручки. При этом расписки эмитента уже во многом отыграли данный негативный фактор - они полностью проигнорировали бурный рост индекса Мосбиржи с начала текущего года. В то же время во втором полугодии мы ждем нормализации LFL-показателей, а в долгосрочной перспективе бумаги компании будут поддерживать высокие темпы расширения сети и возможные новости относительно возврату к дивидендам", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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