Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 17 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 114 базисных пунктов - до 62,84% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов, до 9,96% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 66,34% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,5 % годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 44,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 36,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 44,33% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 27,64% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 41,87% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 22,18% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 21 базисный пункт - до 90,46% от номинала (его доходность выросла на 105 базисных пунктов и составила 32,45% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение третий день подряд.

Глобальные инвесторы следят за переговорами по госдолгу США, а также оценивают статистику по рынку жилья. Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразили осторожный оптимизм в отношении потенциальной сделки. "Я полагаю, лидеры Конгресса единодушны в том, что дефолт США по долгу - это просто не вариант", - сказал Байден по итогам встречи, отметив, что сторонам еще "есть над чем поработать".

Тем временем в среду стало известно, что в апреле в США число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,42 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение апрельского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее мартовского уровня, согласно данным Trading Economics.