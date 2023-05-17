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17 мая 2023 года 19:50

Рынок акций РФ в среду замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками и укрепления рубля

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за выборочной фиксации прибыли игроками и укрепления рубля, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $76 за баррель). Динамика blue chips оказалась смешанной, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний, в аутсайдерах - бумаги металлургов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2634,48 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1039,58 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,2%.Доллар к 18:50 МСК просел до 79,85 рубля (-0,55 рубля), днем курс поднимался до 81,06 руб./$1.

Страны G7 на саммите в Японии должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что страны G7 также "продемонстрируют, что они разделяют единый подход в отношении вызовов со стороны КНР". Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме, президент США Джо Байден отправится туда в среду.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,2%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду провел торги в смешанном ключе. Нефтяные цены после небольшой просадки в течение дня вернулись к росту, пытаясь закрепиться выше $75 за баррель Brent. Покупательскую уверенность снизил сложный внешний фон.

Инвесторов продолжают тревожить риски дефолта в США. Переговоры политиков о повышении потолка госдолга пока не принесли успеха. Между тем, как сообщил Евростат, потребительская инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7% г/г после пяти месяцев снижения. В четверг ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Из ключевой макростатистики интерес представляют данные о продажах на вторичном рынке жилья в Штатах за апрель и еженедельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. Среди ключевых событий - публикация консолидированных финансовых результатов Сбербанка за I квартал по МСФО. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 мая - 2600-2700 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду не показал значительных изменений, ожидая важных корпоративных событий во второй половине недели.

Расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7%, до 75,7 рубля) в среду продолжили ралли текущей недели после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже, что не должно потребовать от держателей расписок каких-либо дополнительных действий. "Эталон" также запустил процедуру смены депозитария. Расписки "Эталона" на повышенных объемах прорвались выше долгосрочного сопротивления 73 руб. и достигли максимума с апреля 2022 года.

Акции ВТБ в среду достигли пика с апреля 2022 года без очевидных фундаментальных драйверов. Из последних новостей можно отметить открытие ВТБ филиала в Иране. Polymetal и другие золотодобытчики в среду оставались под понижательным давлением ввиду пробоя ценами на золото уровня $2000 за унцию на фоне укрепления доллара и надежд на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США. Важная краткосрочная поддержка для золота расположена у $1980 за унцию.

На биржах Европы и США в среду отмечался нейтральный настрой. Окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны в апреле подтвердили ее ускорение с 6,9% до 7% г/г. В четверг сигналы рынку может дать глава ЕЦБ Кристин Лагард. Нефть в среду выросла, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов. Позитивом для покупателей на рынке нефти в ближайшие недели при этом может стать намерение США с июня начать восполнение своих стратегических нефтяных резервов.

У законодателей США остается еще около двух недель для достижения компромисса по потолку госдолга, переговоры традиционно наиболее активно идут незадолго до потенциального технического дефолта. На рынке акций РФ в четверг рост могут получить акции Сбербанка в случае публикации сильных финансовых результатов за I квартал по МСФО и намеков на новые дивиденды. Дивидендные новости также могут поступить от "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаза", "Акрона" (MOEX: AKRN), "Сегежа групп" и ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), напомнила Кожухова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российскому рынку в среду сопутствовала растущая нефть, а также позитивная динамика на американском рынке. Индекс Мосбиржи остается в шаге от годового максимума 2657,9 пункта. Таким образом, уже в ближайшее время индекс может протестировать этот уровень. Позитивным импульсом может стать благоприятный новостной фон, связанный с корпоративными событиями (отчет Сбера, анонсирование дивидендов "Сургутнефтегаза", "Сегежи", МТС, "Интер РАО").

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сдерживающим фактором для рынка акций РФ выступает негативный геополитический фон. Позитивными факторами, напротив, являются сильные корпоративные новости и финансовые результаты "голубых фишек", а также ожидания выплат дивидендов крупными корпорациями с возможностью их последующего реинвестирования.

В четверг индекс МосБиржи может показать движения в коридоре 2600-2700 пунктов. Пара USD/RUB 18 мая, вероятно, проторгуется в коридоре 79-81 руб./$1, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабого рубля уже недостаточно для роста акций экспортеров, в итоге на рынке фиксируют прибыль в бумагах, которые демонстрировали рост в предыдущие дни.

"Индекс МосБиржи испытывает технические сложности. Движение вверх сопряжено с тем, что индексу придется обновлять годовые максимумы, но затем ориентиры отсутствуют, а риски начинают перевешивать. Одиннадцатый европейский пакет санкций пока является виртуальной проблемой, так как больше сосредоточен на поиске возможностей ужесточения уже принятых рестрикций. Однако именно поиск таких возможностей является прямой угрозой для экспортных возможностей. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже сокрушается о том, что Индия зарабатывает слишком много на продаже нефтепродуктов из российской нефти в Европу", - отмечает аналитик.

В четверг, 18 мая, решение по дивидендам могут принять в "Сургутнефтегазе", "Акроне", ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH). Однако дивидендные ожидания уже столь долго толкают рынок вверх, что сами новости скорее станут поводом для фиксации прибыли, чем для начала новой волны повышения, полагает Кочетков.

Нефть после утренней просадки на статистике API о росте запасов в США вернулась к росту. Накануне Международное энергетическое агентство предупредило о недооценке рисков будущего роста цен, так как во II полугодии дефицит поставок может составить до 2 млн б/с на фоне рекордного повышения спроса, отметил аналитик.

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), в Европе индексы перешли к росту (индексы CAC 40, DAX растут на 0,2-0,3%, FTSE топчется на месте), "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,5-0,6%).

ВВП Японии в I квартале 2023 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами при прогнозах роста на 0,1%. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со второго квартала 2022 года.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии о промпроизводстве за март были пересмотрены с повышением. Объем промпроизводства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель снизился на 0,6% (предварительная оценка - минус 1,2%).

Президент США Джо Байден после переговоров с конгрессменами заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга, сообщает Белый дом.

Белый дом также сообщает о планах Байдена переговорить с конгрессменами по телефону в конце текущей недели и провести встречу после возвращения из-за рубежа.

На нефтяном рынке в среду цены вернулись к росту, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,5 за баррель (+2,1% и -0,4% накануне), июльская цена WTI - $72,47 за баррель (+2,3% и -0,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей (максимальный прирост за 12 недель), тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Россия в мае достигла сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с.

Ранее Новак заявлял, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сообщалось, что указанное добровольное сокращение добычи нефти РФ продлено до июня, а позднее - до конца года.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+39,9% и +39,9% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+26,5%, до 0,01137 рубля - максимум с 2007 года), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+24,4% и +18,1% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+11,4% и +9,2% "префы"), расписки "Эталона" (+7%).

Совет директоров "Самараэнерго" проведет 18 мая заседание, где будут обсуждаться рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

"ТГК-14", как сообщалось ранее, может впервые с 2006 года выплатить дивиденды, направив на них всю чистую прибыль за год. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров направить все 671,482 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, рассчитанной по РСБУ, на выплату дивидендов из расчета 0,00049448386167 рубля на каждую обыкновенную акцию (закрытие реестра под выплаты - 16 июня 2023 года).

Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,3% и +6,1% "префы") на заседании 23 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, говорится в сообщении компании. На заседании также будет установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,9%, до 0,2538 рубля) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 9 июня принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,00504 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 23 июня 2023 года.

Подешевели в среду акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-7,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,6% и -11,2% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,1%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,1%).

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" до конца мая должен рассмотреть вопрос о размере дивидендов за 2022 год, сообщалось в годовом отчете компании по РСБУ. Годовое собрание акционеров, где планируется утвердить дивиденды, будет проведено в мае-июне 2023 г. Целевой уровень дивидендных выплат "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли, говорилось в обновленной в сентябре 2022 года дивидендной политике компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 38,94 млрд рублей (из них 8,98 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,81 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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