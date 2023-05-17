Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79,5-82 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре евро/рубль - 86-88 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"17 мая рубль показывает неоднозначную динамику по отношению к разным валютам, умеренно повышаясь к евро и юаню и продолжая падение к доллару, - констатирует эксперт. - Вышедшие накануне смешанные данные о динамике ВВП Евросоюза в I квартале текущего года и ухудшение геополитических отношений Китая со странами Запада не способствуют укреплению евро и юаня. Одновременно "ястребиные" заявления представителей ФРС США о том, что пока рано считать цикл повышения процентных ставок завершенным, работают в пользу укрепления доллара. Кроме того, негативным фактором для рубля выступает неопределенность относительно результатов выборов в Турции, которая является важным торговым партнером для России".

Аналитик полагает, что пара USD/RUB в ближайшие дни может повторить сценарий начала апреля, достаточно быстро поднявшись в область 82-83 руб./$1, но потом с этих уровней так же быстро откатиться назад. "Чтобы доллар укрепился минимум до 85 руб./$1, необходимо, чтобы внешний фон для "россиянина" был гораздо более негативным, чем сегодня (например, обвал цен на нефть в области $60 за баррель и ниже), но вероятность такого развития событий невелика, - считает Мильчакова. - В ближайшие дни ожидаем движения пар USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB в интервалах 79,5-82,0, 86-88 и 11,1-11,5 соответственно".

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