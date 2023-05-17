"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Mosaic с целью $31,75

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Mosaic Co. с целью $31,75 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $37,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

" 3 мая компания отчиталась ниже ожиданий по чистой прибыли, после чего началась активная распродажа, которая продолжается до сих пор. Кроме того, рынок закладывает скорое прекращение ужесточения ДКП США, что может привести к падению стоимости акций с низкими мультипликаторами", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $37,1 риск на портфель составит 0,26%", - отмечают эксперты "Финама".

Mosaic Co. - американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений.

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