Рубль рискует вернуться к годовым минимумам - БКС Экспресс

Рубль рискует вернуться к годовым минимумам в парах с основными мировыми валютами, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжил дешеветь на торгах в среду, доллар впервые с конца апреля превысил 81 руб./$1, евро приблизился к 88 руб./EUR1. Для устойчивого укрепления рубля необходимы более высокие ценовые уровни нефти, а также некоторое время для того, чтобы улучшение конъюнктуры нефтяного рынка увеличило приток иностранной валюты на внутренний рынок за счет роста экспортной выручки. Пока же рубль находится под давлением обратного эффекта, вызванного снижением котировок нефти, которое стартовало в середине апреля", - отмечает аналитик в комментарии.

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