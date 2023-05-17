Рубль днем продолжает дешеветь в основных парах, обновил трехнедельный минимум к доллару на новых санкционных рисках

Москва. 17 мая. Доллар США, евро и юань растут на Московской бирже в среду днем, ранее в ходе торгов доллар обновил трехнедельный максимум. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых санкционных рисков.

Курс доллара США составил 80,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался выше 81 руб. впервые с 28 апреля. Евро стоил 87,67 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,79 копейки - до 83,96 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,1 копейки - до 11,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет днем во вторник, отыгрывая новые санкционные риски, пара "доллар-рубль" в ходе торгов обновила трехнедельный максимум. Страны G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Страны G7 на саммите в Японии, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и по ослаблению ее возможностей", - сказал Кирби на брифинге.

В Евросоюзе планируют в рамках 11-го пакета санкций против РФ распространить ограничительные меры еще на 100 физических и юридических лиц, пишет в среду издание Eurobserver со ссылкой на собственные данные. В рамках предыдущих пакетов в санкционные списки были включены свыше 1,6 тыс. россиян, отмечается в статье.

Кроме того, по информации издания, в рамках 11-го санкционного пакета в ЕС собираются представить механизм, призванный помочь европейским компаниям, желающим уйти с российского рынка, сделать это.

В соответствии с разрабатываемыми в Брюсселе предложениями, в странах ЕС позволят совершать финансовые транзакции с находящимися под санкциями россиянами, если это необходимо для того, чтобы компании могли покинуть российский рынок. Предполагается, что такое разрешение будет действовать до 31 августа 2023 года. Также идет речь о приостановке запрета на предоставление юридических услуг в РФ до 31 декабря 2023 года в тех случаях, когда это будет нужно для завершения сделок европейских компаний в России.

"Основными факторами слабости национальной валюты можно считать активизацию импортеров после майских праздников, а также выход на рынок очередных иностранных покупателей валюты, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Приближение налогового периода будет способствовать стабилизации курса около 80 за доллар с отклонением плюс-минус 2 руб. Также против рубля может играть спекулятивный момент ожидания деталей новых европейских мер по ужесточению уже принятых рестрикций. В Европе продолжают сильно переживать о том, что российский экспорт недостаточно страдает из-за ограничений", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Российская валюта в среду снижается по отношению к доллару США. Котировки находятся вблизи уровня 81 рубль за доллар США. Торговая активность долларом снизилась, одновременно с этим, ему в последние дни удалось восстановить позиции к значениям конца апреля. Вероятно, ослабление рубля было связано со снижением активности на рынке экспортеров и ростом активности со стороны импортеров, нарастивших покупки иностранной валюты для расчетов. Отметим, что рубль сейчас двигается в фарватере вместе с другими валютами развивающихся стран, которые также находятся под давлением на фоне укрепления доллара США. Индекс доллара (DXY) вернулся выше 102 пунктов", - говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть перешли к росту днем в среду в преддверии выхода данных о запасах топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $75,1 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,28%, до $71,03 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 МСК. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 5 б.п. - до 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.