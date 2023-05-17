.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1900-2000/унц. до конца мая - ПСБ
.
17 мая 2023 года 14:40
Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1900-2000/унц. до конца мая - ПСБ
Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1900-2000 за тройскую унцию до конца мая, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Котировки золота опустились ниже отметки $2000/унц. впервые с начала мая, констатируют аналитики банка. Они отмечают несколько причин, которые негативно влияют на динамику "черного золота": - Укрепление доллара. - Купирование ситуации в финансовой системе США - в последние 2 недели наблюдается приток депозитов у средних банков. - Высокая вероятность увеличения потолка госдолга США. - Неплохие статданные по потребительской активности в США. "На этом фоне полагаем, что до конца мая золото скорее будет находиться в зоне $1900-2000/унц. В этой связи сдержанно смотрим на акции российских золотодобытчиков", - пишут аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
17 мая 2023 года 19:50
Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за выборочной фиксации прибыли игроками и укрепления рубля, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $76 за баррель). Динамика blue chips оказалась смешанной, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний, в аутсайдерах - бумаги металлургов. читать дальше
.17 мая 2023 года 19:45
Рубль в среду развернулся вверх после обновления почти трехнедельных минимумов к доллару и евро и завершил день заметным ростом
Москва. 17 мая. Доллар США, евро и юань перешли к снижению на Московской бирже в среду вечером, завершили день падением после обновления в первой половине сессии почти трехнедельных максимумов. Рубль развернулся вверх и вырос к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.17 мая 2023 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг ADS и акций Baidu Inc. на уровне "покупать" с целевыми ценами $171 (потенциал роста 29%) и HKD164 (потенциал роста 32%) соответственно, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "16 мая свои результаты за I квартал представила Baidu, одна из ведущих китайских... читать дальше
.17 мая 2023 года 19:00
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 17 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.17 мая 2023 года 18:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Devon Energy с целевой ценой $71 за штуку, что соответствует потенциалу роста 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "8 мая Devon Energy опубликовала финансовые результаты за 1К23. Скорректированная... читать дальше
.17 мая 2023 года 18:20
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79,5-82 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре евро/рубль - 86-88 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "17 мая рубль показывает неоднозначную динамику по отношению к разным валютам, умеренно повышаясь... читать дальше
.17 мая 2023 года 17:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 124,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,77%, стоп-приказ: 106 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Московская биржа весьма... читать дальше
.17 мая 2023 года 17:32
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 364,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "По итогам 1К23 холдинг увеличил выручку на 11% г/г (до 150 млрд юаней).... читать дальше
.17 мая 2023 года 17:13
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют держать акции "Полюса" с прогнозной стоимостью на уровне 9814 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Акции "Полюса" удвоились в цене с минимумов осени 2022 года. Этому поспособствовал рост котировок золота более чем на 20%, а также... читать дальше
.17 мая 2023 года 16:51
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Block Inc., считает стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян. Ключевые аргументы в пользу покупки бумаг эмитента, по мнению эксперта: - Сильные результаты компании за первый квартал 2023 года; - Повышение операционной рентабельности; - Улучшение... читать дальше
.17 мая 2023 года 16:23
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Mosaic Co. с целью $31,75 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $37,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. " 3 мая компания отчиталась ниже ожиданий по... читать дальше
.17 мая 2023 года 16:00
Рубль рискует вернуться к годовым минимумам в парах с основными мировыми валютами, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль продолжил дешеветь на торгах в среду, доллар впервые с конца апреля превысил 81 руб./$1, евро приблизился к 88 руб./EUR1. Для устойчивого укрепления рубля... читать дальше
.17 мая 2023 года 15:40
нвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку (или $180 за ADS), что предполагает потенциал роста 43% от текущего уровня, на фоне опубликованной эмитентом лучше ожиданий отчетности за первый квартал 2023... читать дальше
.17 мая 2023 года 15:31
Рубль днем продолжает дешеветь в основных парах, обновил трехнедельный минимум к доллару на новых санкционных рисках
Москва. 17 мая. Доллар США, евро и юань растут на Московской бирже в среду днем, ранее в ходе торгов доллар обновил трехнедельный максимум. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых санкционных рисков. читать дальше
.17 мая 2023 года 15:21
Аналитики БКС Экспресс сдержанно оценивают среднесрочные перспективы котировок бумаг компаний продуктового ритейла, наибольший интерес среди них представляют X5 Retail Group и "Магнит", сообщается в обзоре. "Большинство продуктовых ритейлеров уже представили операционные результаты за 1К23.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.