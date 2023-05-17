"Финам" понизил рейтинг акций Норникеля до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Норильского никеля" с "покупать" до "держать" и целевую цену с 17300 руб. до 14534 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После отказа "Норникеля" от выплаты дивидендов за 2022 год при отсутствии изменений в дивидендной политике, а также после заявлений менеджмента, что он "с осторожностью смотрит на перспективы 2023 года" на фоне роста CAPEX, сокращения FCF, роста налоговой и долговой нагрузки, санкционных рисков и рисков возможной мировой рецессии, мы пересмотрели оценку компании, снизив ожидания на 2023-2024 годы, рейтинг ее акций и целевую цену в сторону понижения", - пишет аналитик Алексей Калачев.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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