Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu с $175 до $180

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu Inc. с $175 до $180 с рекомендацией "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

"Компания Baidu представила сильные результаты за I квартала 2023 года, превзойдя ожидания рынка. Эмитент стал бенефициаром снятия антиковидных ограничений и восстановления рынка интернет-рекламы. Новые технологии компании, такие как автономное вождение и генеративный ИИ, продолжают успешно развиваться. Интересна идея создания экосистемы вокруг чат-бота ERNIE Bot, однако ее реализация кажется трудноосуществимой в ближайшее время, хотя сам ввод чат-бота в общее пользование поможет компании удержать долю на интернет-рынке. В целом мы ожидаем продолжения восстановления интернет-сектора КНР и роста финансовых показателей Baidu в следующем квартале", - пишет эксперт.

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