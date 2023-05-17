Пробой ценой золота уровня $1980/унц. может повлечь снижение до $1940/унц. - "Финам"

Пробой котировками золота уровня $1980 за тройскую унцию может повлечь за собой снижение до отметки $1940 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара за прошедшие сутки еще укрепился и переписал месячные максимумы цен, доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) также выросли. Это надавило на стоимость золота и в настоящее время котировки приближаются к ближайшему сильному уровню поддержки на $1980 за тройскую унцию. Пробой этого рубежа может спровоцировать усиление продаж, и тогда следующей целью снижения станет район $1940 за тройскую унцию", - указывает эксперт в комментарии.

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