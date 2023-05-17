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17 мая 2023 года 12:12
Уход курса рубля выше 81,5 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"
Уход курса пары доллар/рубль выше уровня в 81,5 руб./$1 в настоящее время маловероятен - пройти без остановок сильное сопротивление в условиях текущей существенной перепроданности рубля вряд ли удастся, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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