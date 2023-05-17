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17 мая 2023 года 11:38

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, индекс Мосбиржи опустился ниже 2630п

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индекс Мосбиржи опустился ниже 2630 пунктов, при этом откат сдерживается ослаблением рубля. Во "втором эшелоне" раллируют акции "ТГК-14" и "Мосэнерго" на ожиданиях дивидендных новостей.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2628,73 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1025,16 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 80,77 рубля (+0,37 рубля).

Страны G7 на саммите в Японии должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что страны G7 также "продемонстрируют, что они разделяют единый подход в отношении вызовов со стороны КНР". Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме, президент США Джо Байден отправится туда в среду.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в ближайшей перспективе российский рынок может продолжить рост благодаря позитиву в "тяжеловесах". Помимо этого, реинвестирование дивидендов Сбера, "НОВАТЭКа" и "ЛУКОЙЛа" в ближайшем будущем также окажет поддержку рынку. Американский рынок пока остается в напряжении из-за дискуссии по потолку госдолга США. Если сделка между демократами и республиканцами будет заключена и лимит обязательств будет вновь расширен, то индекс широкого рынка акций S&P 500 отреагирует позитивно, но при этом возрастет и волатильность, полагают эксперты.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что американские проблемы продолжают культивировать осторожность на глобальном рынке.

Внешний фон утром в среду слабо негативный. Китайские акции дешевеют, хотя спросом всё же пользуются бумаги оборонных компаний. Нефть торгуется в "минусе" на фоне роста запасов в США. Проблема потолка госдолга США, по его словам, остается нерешенной, но уже без нервного надрыва, так как ожидается сделка в течение недели. Впрочем, беспокоит уже не американский бюджет, а активность американского потребителя, которая отражается на результатах компаний и общей статистике. В России рубль продолжает демонстрировать слабость, что предполагает поддержку акций экспортеров, но уже накануне было видно, что рынок растет по инерции. Поэтому участники российских торгов могут начать фиксировать прибыль, полагает Кочетков.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, в среду не стоит ожидать сильных движений индекса МосБиржи. Пока все говорит о том, что он попытается провести день в консолидации, быть может, с тенденцией к снижению - все будет зависеть от динамики нефти.

Вызывает опасения динамика рубля - его стремительное 4-дневное падение в условиях приемлемых цен на нефть выглядит неоправданным. Накануне доллар довольно легко превысил "круглую" отметку 80 руб./$1. Судя по характеру торгов, около нее даже не произошло значительной фиксации прибыли, заработанной на снижении курса рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 81,5 руб./$1, вряд ли его удастся пройти без остановок в условиях текущей существенной перепроданности рубля, считает Антонов.

В США по итогам торгов вторника индексы акций снизились на 0,2-1% во главе с Dow Jones. Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch.

В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

Президент США Джо Байден после переговоров с конгрессменами заявил, что оптимистично оценивает перспективы принятия соглашения о повышении потолка госдолга, сообщает Белый дом.

Белый дом также сообщает о планах Байдена переговорить с конгрессменами по телефону в конце текущей недели и провести встречу после возвращения из-за рубежа.

В свою очередь Маккарти после встречи с Байденом сообщил журналистам, что Белый дом и Конгресс все еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга. При этом, как передает CNN, Маккарти "выразил некоторый оптимизм", заявив, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,2-0,3%, DAX подрос на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Японский Nikkei 225 превысил 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года.

Экономика Японии в I квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные данные правительства страны. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со второго квартала 2022 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В четвертом квартале прошлого года японский ВВП не изменился.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии о промпроизводстве за март были пересмотрены с повышением. Объем промпроизводства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель снизился на 0,6% (предварительная оценка - минус 1,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,3 за баррель (-0,8% и -0,4% накануне), июльская цена WTI - $70,21 за баррель (-0,9% и -0,4% во вторник).

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 МСК. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже обновили свои минимумы акции ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-39,9%), подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-28,8%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,9% и -7% "префы").

Выросли бумаги "ТГК-14" (+20,5%, до 0,01083 рубля - максимум с лета 2007 года), "Мосэнерго" (+5,6%, до 3,1155 рубля - пик с сентября 2017 года), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,2%), "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,3%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,4%).

Ранее сообщалось, что "ТГК-14" может впервые с 2006 года выплатить дивиденды, направив на них всю чистую прибыль за год. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров направить все 671,482 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, рассчитанной по РСБУ, на выплату дивидендов из расчета 0,00049448386167 рубля на каждую обыкновенную акцию (закрытие реестра под выплаты - 16 июня 2023 года).

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" до конца мая должен рассмотреть вопрос о размере дивидендов за 2022 год, сообщалось в годовом отчете компании по РСБУ. Годовое собрание акционеров, где планируется утвердить дивиденды, будет проведено в мае-июне 2023 г. Целевой уровень дивидендных выплат "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли, говорилось в обновленной в сентябре 2022 года дивидендной политике компании.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,5%, до 0,2504 рубля) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 9 июня принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,00504 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 23 июня 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,69 млрд рублей (из них 2,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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